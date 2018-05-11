台中南屯國民運動中心試營運 限時開放免費體驗

2018年05月11日 09:58 中時 黃國峰

南屯國民運動中心，將於5月14日起至20日試營運，歡迎民眾免費體驗。圖為健身房設施。（黃國峰攝）

南屯國民運動中心，將於5月14日起至20日試營運，有民眾11日就到館預約免費體驗，中心表示課程開放3天前可來館預約。（黃國峰攝）

南屯國民運動中心，將於5月14日起至20日試營運，歡迎民眾免費體驗。圖為游泳池。（黃國峰攝）

台中市南屯國民運動中心將於5月27日開幕，為讓正式營運後更順利，5月14日起至20日試營運期間，將開放民眾免費搶先體驗，館內除有多樣專業運動設施外，並限時推出活力有氧、入門飛輪、雕塑瑜珈、游泳、籃球及羽球等免費體驗課程，以及開幕期間限定等優惠內容，歡迎民眾踴躍參加。

台中市政府運動局表示，南屯國民運動中心規劃有室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、飛輪教室、桌球場、綜合球場等專業運動設施，還設置有撞球室，提供多元平價的運動服務。

南屯運動中心也將推出多樣化的運動課程、公益課程、健康講座、各式體育競賽等，希望藉此培養不同年齡層、多樣化的運動休閒習慣，培植在地優秀運動人才，並協助推廣學校體育，帶動城市運動風氣。

運動局指出，為利南屯運動中心場館後續提供更完善及優質的設施與服務品質，5月14日至20日每日上午9時至晚上8時，進行7天試營運，限時推出活力有氧、入門飛輪、雕塑瑜珈、游泳、籃球及羽球等多項體驗課程，並開放入館免費使用場地設施、多項運動體驗課程，以及開幕期間限定優惠、報名及購票，詳情請洽詢(04)2382-9120。

(中時 )