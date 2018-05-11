台中南屯國民運動中心試營運 限時開放免費體驗

南屯國民運動中心，將於5月14日起至20日試營運，歡迎民眾免費體驗。（黃國峰攝）

友善列印
中時
南屯國民運動中心，將於5月14日起至20日試營運，歡迎民眾免費體驗。圖為健身房設施。（黃國峰攝）
南屯國民運動中心，將於5月14日起至20日試營運，有民眾11日就到館預約免費體驗，中心表示課程開放3天前可來館預約。（黃國峰攝）
南屯國民運動中心，將於5月14日起至20日試營運，歡迎民眾免費體驗。圖為游泳池。（黃國峰攝）

台中市南屯國民運動中心將於5月27日開幕，為讓正式營運後更順利，5月14日起至20日試營運期間，將開放民眾免費搶先體驗，館內除有多樣專業運動設施外，並限時推出活力有氧、入門飛輪、雕塑瑜珈、游泳、籃球及羽球等免費體驗課程，以及開幕期間限定等優惠內容，歡迎民眾踴躍參加。

台中市政府運動局表示，南屯國民運動中心規劃有室內溫水游泳池、體適能中心、韻律教室、飛輪教室、桌球場、綜合球場等專業運動設施，還設置有撞球室，提供多元平價的運動服務。

南屯運動中心也將推出多樣化的運動課程、公益課程、健康講座、各式體育競賽等，希望藉此培養不同年齡層、多樣化的運動休閒習慣，培植在地優秀運動人才，並協助推廣學校體育，帶動城市運動風氣。

運動局指出，為利南屯運動中心場館後續提供更完善及優質的設施與服務品質，5月14日至20日每日上午9時至晚上8時，進行7天試營運，限時推出活力有氧、入門飛輪、雕塑瑜珈、游泳、籃球及羽球等多項體驗課程，並開放入館免費使用場地設施、多項運動體驗課程，以及開幕期間限定優惠、報名及購票，詳情請洽詢(04)2382-9120。

(中時 )

獨》 遠傳推老客戶專屬優惠 為「… 499吃到飽委屈老客戶？林智群：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。