499吃到飽委屈老客戶？林智群：抱怨只是「狗吠火車」

電信三雄499吃到飽戰火重燃。圖為民眾使用手機時，行經中華電信、台哥大的門市。（本報系資料照/劉宗龍攝）

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中時電子報

4G低價吃到飽引爆「499喪屍潮」，全民搶辦新優惠，推估電信三雄這波限時7天促銷案將湧進70到80萬的申辦人潮。律師林智群在臉書貼文指出，中華電推出499方案雖然得到大批「低價」客戶，卻也是「得罪老客戶的最好方式」；他說，電信三雄「交相賊」，消費者也沒其他選擇，「抱怨只是狗吠火車而已」。

中華電推出499資費促銷降價，全台掀起搶辦潮，但林智群認為，「這件事情告訴我們，得罪老客戶的最好方式，就是以更低價格出售你的產品！」在不流失大量高價值客戶的情況下，搶到一堆低價值客戶。

他指出，所謂的高價值客戶，通常是申辦免費iPhone和高資費的用戶，一旦解約就要付高額違約金，「為了每個月省1千塊，一次拿7、8千塊甚至更多的違約金出來，這種長久下來可能划算的交易，他們是不會幹的！」

林智群質疑，這種搶市佔率、拉高營收，卻降低毛利的作法，是好的嗎？「這樣3家交相賊，最後結果就是毛利一起下降，應證囚徒理論」。此外，一家電信頻寬有限，未來的網路塞車隱憂恐影響消費者體驗品質，「忍耐久了就會換家」。

最後，他感嘆，台灣電信是寡占市場，其實消費者沒有什麼好選擇，就算對此有怨言，「也只是狗吠火車而已！」

(中時電子報)

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