雲林成龍溼地新亮點 高腳屋說書館永續經營

成龍溼地高腳屋，化身說書館永續經營。（張朝欣攝）

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觀樹教育基金會針對口湖鄉地層下陷，在成龍溼地旁興建具備防洪、高齡友善空間、節能綠建築的高腳屋，11日捐給雲林縣政府成立「成龍溼地說書館」，將結合社區營造工作，打造與水共生的永續環境。

高腳屋位於口湖鄉成龍溼地旁，是1棟3層樓建物，1樓高腳設計，可停放汽機車或做為綁蚵串、整理漁具場所；2樓為神明廳、客廳與孝親房，3樓則是套房與通鋪，方便親友來訪借宿，完全依照沿海易淹水地區生活需求進行設計。

縣政府表示，高腳屋突破並改變傳統既有的住宅建築與生活模式，可因應氣候、環境的變化，提供沿海居民安居樂業環境，未來將配合內政部修正建築法規，大力推動沿海低窪地區高腳屋建築政策。

高腳屋考量到老人家爬樓梯不便，參考與台灣沿海環境類似的荷蘭，在1樓樓梯加裝戶外電扶椅，並利用蚵殼打造隔熱牆。所有設計均配合口湖當地的天候與環境，打造最適合居住的綠能住宅。

高腳屋每層樓約35坪，民眾可依需求自行決定樓層數。經過觀樹基金會訪查，造價與當地樓房差不多，一般民眾都可負擔得起，若民眾有需要，可免費提供設計圖。

農委會指出，成龍溼地因地層下陷導致海水倒灌積水不退，林務局透過雲林縣政府租用約40公頃農地，轉型成為溼地生態園區，再由觀樹基金會推動「成龍溼地社區參與學習計畫」，讓成龍溼地受到各界重視。

(中時 )

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