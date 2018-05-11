不滿川普質疑她沒做事 美國安部長妮爾森想怒辭？

2018年05月11日 10:09 中時電子報 李靖棠

據美國新聞網（ABC）報導，由現任幕僚長凱利（John F. Kelly）大力推薦、接任國土安全部長（Department of Homeland Security）一職的網安專家克麗絲汀·妮爾森（Kirstjen Nielsen），近日傳出與總統川普（Donald Trump）發生極大矛盾。在某次白宮（White House）會議時，妮爾森遭川普直接點名，質疑她在阻擋非法移民越過邊界一事，根本毫無建樹，讓她氣到一度想遞出辭呈，成為川普內閣中又一名離職的部長。

此傳聞首先由《紐約時報》（New York Times）揭露，但不久之後，國土安全部發言人出面鄭重否認此事，並表示該報導提到辭呈與離職一事，全是子虛烏有；而當白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）被問及此傳聞時，她卻僅輕描淡寫帶過道，「（川普）希望改善我們的移民系統和漏洞滿滿的邊界，總統本就有權要求他的政府加強改善。」

被川普提名為新任國土安全部長的妮爾森（圖左），是前部長凱利（圖右）的副手。（圖/美聯社）

現年45歲、擁有名校喬治城大學（Georgetown University）和維吉尼亞大學（University of Virginia）法學學位的妮爾森，擅長國家安全政策與網路安全領域，在進入華府政壇服務前，她一直是喬治城大學旗下的資安智庫高階研究員。

Today, I attended the @SecretService Wall of Honor Memorial Ceremony with Director Alles to honor the 36 heroes we have lost throughout this agency’s history. We are beyond thankful for another year without adding a name to this wall. pic.twitter.com/4z4QlVqZH2 — Sec. Kirstjen Nielsen (@SecNielsen) 2018年5月10日

後在小布希總統（George W. Bush）時期，被延攬入白宮擔任總統特別助理，協助處理國家與交通運輸安全事務。2012年創立自有的事務所「Sunesis Consulting」，負責協助處理和牽線國內外大小事務。直到今年年初，隨著凱利進入國土安全部任職，才辭去事務所負責人一職。

有鑑於自己「惹出」一場風波，妮爾森稍早也發布個人聲明，她表示，「保護美國邊界和民眾安全一事，對於國會無所作為且讓漏洞持續存在，讓總統（川普）非常挫折。國土安全是一個主權國家最基本的責任，雖然複雜，但我將持續領導部內各單位，持續完成總統的國安計畫藍圖。」

(中時電子報)