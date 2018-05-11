霹靂執法整治交通亂象 深圳警方推刷臉取締

2018年05月11日 10:37 中時電子報 喻華德

有不少人第一次到中國大陸，第一印象不是先進的硬體建設，而是滿街橫行無阻、不遵守交通規則甚至逆向行駛的電動機車、電動三輪車、電動自行車。這些車輛因為沒有車牌，也無配套法律可以開罰，因此也是計程車司機所深惡痛絕的對象。但是自5月1日起，深圳警方推出臉部識別執法，以高科技針對這類車輛和行人違規進行取締，以霹靂手段提高人民遵守交通規則和守法意識；此外今後更有可能與個人信用機制連結，不守法甚至有可能影響未來的徵信、貸款。

據《新京報》8日報導，深圳市交警在全市設置40處人工智慧臉部識別系統，稱為電子警察。據深圳警方的資訊，在4月23日至4月30日宣導期，臉部識別電子警察共比對在斑馬線闖紅燈368件，機動車道行駛504件。而在正式上路當日，共取締闖紅燈58件、非機動車進入機動車道行駛67件。（編按：非機動車指無動力車輛，如腳踏車、三輪車）

臉部識別取締的第一張罰單

5月1日上午9時，深圳市福田區國花路與桂花路交叉路口，紅燈亮起時，一名身穿紅色工服的快遞員，騎著電動車，迅速地通過十字路口。剛剛穿過馬路，這名快遞員便被執勤交警攔下。很快，一則違法基本資訊，被傳到交警手中的電子設備。資訊包括這位違規快遞員的姓名、身份證統一編號、照片、手機號碼，以及闖紅燈照片。

面對違法資訊，這位快遞員當場承認，自己在配送途中，因為看到兩側沒有車輛通行，便打算不顧紅燈橫穿路口。交警依據《深圳經濟特區道路交通安全管理條例》，對違規快遞員處以罰款人民幣100元（新臺幣469元）。這是正式取締後開出的首張罰單。據《新華社》報導，行人闖紅燈罰款人民幣20元（新臺幣94元），非機動車上機動車道行駛罰款人民幣500元（新臺幣2,349元）。

當電子警察拍攝違規行為後，深圳交警經臉部識別系統自動比對，違規者身份資訊即進行人工審核。確認完成後，系統將自動提取違規者在公安系統備案登記的手機號碼，發送違法處罰通知簡訊。

收到違法簡訊後，當事人若無異議，可通過多種管道自行繳納罰款（編按：可以微信支付直接在手機上轉帳繳納）。若有異議，可申請調查。

選擇首批取締對象的標準

當有人闖紅燈後，在幾秒鐘內，個人資訊便被監控設備記錄，處罰通知即刻出現在手機上。5月以來，深圳市公安局交通警察局試點人工智慧「臉部識別」系統，整治交通違規行。

據《新京報》指出，目前臉部識別統與警方資料庫連線，能夠涵蓋包括快遞、外賣、天然氣配送等頻繁違規行業從業人員，這些行業違規頻率高，曾多次導致嚴重交通事故，加上流動率高，事後很難追蹤，因此被選定為首批執法適用對象。此外，為防止隱私外洩，系統設立管理權限，違規者的相關資訊將不對外公布。（編按，江西南昌在去年9月設置「行人闖紅燈人臉對比系統」，違法者姓名經過處理後會直接在道路上的電子告示板公告）。

據深圳警方表示，透過對交通違規高頻率行業人員的重點整治，可以形成遵守交通規則的示範效應，帶動全社會自覺遵守。未來執法範圍將逐步擴大至全部行業。

深圳市公安交警局科技處介紹，在「臉部識別」設備啟用之前，深圳警方已經與多家企業合作，對一線從業人員個人資訊進行登記、登錄，統一進行管理。此外，新人進入上述違規高頻率行業，也將先行登錄資訊，否則將被禁止從業。

處罰可能將與個人信用掛鉤

若遇到違規者戴安全帽，無法辨識臉部的情況，深圳交警會直接將違法資訊發送給所屬企業，由企業確定違規者後，再行處罰。

《新京報》指出，「臉部識別」執法下一步將逐步擴展到砂石車、無牌照、假牌照管理、交通違法處理窗口監管、交通事故冒名頂替等情形。預計年底前，深圳市至少新增200套設備用於取締交通違規。

(中時電子報)