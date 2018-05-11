NBA》沒奇蹟！綠軍總管確定海沃德不會復出

塞爾提克總管安吉重申海沃德本季不可能復出的堅定立場。(美聯社)

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中時電子報

儘管一整個球季都在謠傳帥哥射手海沃德可以提前復出，塞爾提克總管安吉11日決定再次出面澄清，海沃德不可能在接下來的東區冠軍賽上場，「東決面對騎士，海沃德沒有任何復出機會，我以為你們媒體早就知道了！」

去年夏天從爵士跳槽塞爾提克簽下4年1.28億美元合約的海沃德，卻在開幕戰遭遇左腳踝嚴重扭傷，提前宣告整季報銷，但塞爾提克從未提出復原時間表，也讓外界不斷謠傳海沃德可能本季還有機會上場，卻遭安吉持續否認。

畢竟塞爾提克仍在少了海沃德、厄文、蒂斯等主力的不利條件下，爆冷闖進今年東區冠軍賽，將跟「小皇帝」詹姆斯領軍的騎士正面交鋒，海沃德能否奇蹟般提前復出話題，當然會被重提，不過安吉這次仍然斬釘截鐵否認了。

目前就連替補後衛拉金也在東區準決賽G4肩膀受傷，復出時間未定，安吉無奈表示，「拉金處於每周觀察名單，我也不知道他的具體復出時間，我們真的不確定，我們當然希望他在東區決賽後半段有機會復出。」

安吉也對昨天由30名NBA總教練票選出來的教練協會年度教練，塞爾提克教頭史蒂文斯竟然1票未得的情況發表看法，「我不知道為何發生這種情況，但史蒂文斯不會在意這些，他只在乎球員，我們全體也把他當作最佳教練。」

(中時電子報)

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