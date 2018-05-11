母親節前夕駁斥不孝傳聞 黃偉哲公布母子互動影片

黃偉哲陣營在母親節前夕公布一段影片，有他大學念書上學時，向母親道別的身影。（黃偉哲陣營提供）

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母親節前夕，民進黨台南市長提名人黃偉哲11日在臉書公布「媽媽篇」影片，以母子親密互動畫面，駁斥外界批評他常將老母推上第一線負責「選民服務」。黃媽媽在影片內強調，選舉的「售後服務」是自己的興趣，並非兒子要求。

外界攻訐黃偉哲平時多待在北部參加政論節目，南部的地方選民服務、拜票等粗活卻交由黃媽媽負責，民眾常在公開場合見到黃母拖著老態龍鍾的身軀，謙虛的鞠躬，獨自向選民拜票，久而久之，傳出黃偉哲侍母不孝的小道消息。

黃偉哲陣營11日趁母親節公布一段母子互動影片，他在片中感性陳述，常苦勸母親應高享清福，別再勞累幫忙選舉事務。但黃母卻稱，選民服務是自己的興趣，認為選舉與賣東西一樣，「售後服務」要令選民滿意才行。

父親當醫師，卻未賺到很多錢，且父親的選舉也花掉很多錢，黃偉哲念書時家境並不好，全靠半工半讀賺學費、出國留學。因為母親叮嚀教誨，就此養成節儉習慣。

「曾經有段時間，我的家境不是很好。媽媽必須要想辦法一邊兼差，一邊養育我們。但即使在困窘的那個年代，媽媽依然費盡心思盡可能地張羅我們喜歡的菜色。」黃偉哲自述，自己的母親與全天下的媽媽一樣，從小習慣照料、保護家庭每個孩子，讓他覺得很幸福與幸運。

(中時 )

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