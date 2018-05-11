離奇！人在牢中坐 天外竟飛來3600罰單？

罰單示意圖與當事人無關。（中時資料照）

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中時

因案在獄中服刑的彰化縣陳姓男子，去年9月收到彰化監理所寄來一張機車未依規定兩段式左轉的600元罰單，才得知2015年2月6日有人騎著他的機車違規，且罰單逾期未繳，加罰3000元；他覺得冤枉，提起行政訴訟，主張機車遭人不法取得後違規，彰化地院法官審理後認定有理，近日判決撤銷處分，罰單免繳。

根據判決書，陳男擁有一輛普通輕型機車，2015年2月6日中午左右，這輛機車在花壇鄉中山路、東外環路口，違規左轉，遭警方攔查時卻拒絕受檢，彎進巷道內逃逸無蹤。彰化分局員警因此依「不依標誌、標線號誌指行駛」、「違反處罰條例之行為，拒絕停車接受稽查而逃逸」逕行拍照舉發。

人在獄中服刑的陳男，去年9月收到監理所寄來的裁決書，對於天外飛來3600元罰單不服，提出行政訴訟；他主張罰單違規日期當時自己正在坐牢，自己的機車一直停放在自己戶籍地的騎樓，且戶籍地址有他一個人居住、沒有其他家屬親友同住，且已經多年未曾聯繫，可見騎車違規之人，根本是以不當方式取得他的機車，加上入監服刑無法掌握騎車知人及機車行蹤；若因此要他負連帶責任，未免太離譜。

對此，監理單位出示分局舉發的違規通知單、採證相片，證實該機車確實有違規事實，警方發現騎士未依規兩段式左轉，吹哨並指揮示意攔查，騎士卻逃走；且經查車籍系統資料，該機車並無辦理車輛失竊的報案紀錄，因此主張罰汽車所有人於法有據。

彰化地院方法官審理時認為，騎士違規屬實，但爭執點在於，陳男可否因在監獄服刑，免除本機車違規案件之裁罰？由於陳男自2014年10月1日即起即入監服刑，不可能在2015年被開罰單當日騎著機車趴趴走，也確實無法收到違規通知單，因此無從於到案日期前提出異議申訴，舉證機車所有人並非違規駕駛人，更無法得知機車遭他人不當取得，而離開監獄前往辦理機車失竊等程序，因此認定陳男有理，撤銷罰單、裁處書。

(中時 )

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