俄專家：以色列與伊朗可能爆發全面戰爭

2018年05月11日 10:32 中時電子報 楊幼蘭

在伊朗報復以色列先發制人攻擊敘境伊軍，首度直接反擊後，以軍10日出動28架F-15和F-16戰機參與空襲，對敘境伊朗目標發射了近60枚空對地飛彈，還發射了10多枚地對地戰術飛彈。

據俄羅斯衛星（Sputnik）網11日報導，俄羅斯政治衝突預測與調解研究所副所長庫茲涅佐夫認為，不能排除以色列和伊朗爆發全面戰爭。

庫茲涅佐夫指出，自今年初以來，伊朗與以色列的緊張白熱化。他說，2月初，一架以色列F-16飛機在敘利亞上空被擊落。自2014年起，以色列向敘利亞發射了近100枚飛彈和炸彈。近3個月來，發生過3次嚴重攻擊事件。

首先，以色列轟炸了霍姆斯（Homs）省的敘利亞軍用機場，當時大批伊朗軍事顧問死亡。接著在4月底，以色列在哈馬（Hama）省發動了一次空襲。而最新的行動，則是昨天攻擊了有伊朗人的機場。

庫茲涅佐夫說：「伊朗當然不會對這置之不理，已經有來自包括伊朗國家安全最高委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani）的官方聲明，說這些打擊勢必會面臨報復。」庫茲涅佐夫還指出，以色列決不允許伊朗在敘利亞建立軍事基地，任何相關行動都將導致大規模衝突。

不過，他認為，戰爭目前既不符合以色列，也不符合伊朗的利益。庫茲涅佐夫表示，從伊朗方面來說，鑒於不利的外交政策趨勢，以及美國退出伊朗核計畫，並可能恢復制裁，德黑蘭政治精英不希望國家面臨的問題變本加厲。

另外，對以色列來說，大規模戰爭要比2006年黎巴嫩的戰局要嚴重得多，因為親伊朗的真主黨已擁有很大的飛彈戰力，足以向以色列領土進行深度打擊。

(中時電子報)