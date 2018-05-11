高雄氣爆宣判 罹難里長兒：懲罰不是最好方式

2018年05月11日 10:39 中時 柯宗緯 、 曹明正

針對高雄氣爆事件，高雄地院今（11）日一審宣判，對於宣判結果，氣爆自救會長陳冠榮表示，彌補損害方式非常多種，「懲罰絕對不是最好的一種」，一直以來市府、榮化、華運與罹難者家屬、重傷者陸續溝通和解，希望損害告一段落，不要造成更多人必須跟家人分離。

氣爆罹難者、前竹東里長陳進發兒子陳冠榮今天到高雄地院聆聽判決，他直言，可以理解事態如此重大，相關人士應扛重責，但每個人都是受害者，沒人希望事情變成這樣，就像父親是當地里長，但也不知下面有哪些狀況，每個人或多或少都需帶點責任，真的說自己無辜、完全正義，而去指責他人不適合。

陳冠榮強調，罹難者家屬已全數和解，重傷者的65人中有63人願和解，後續榮化給予受災者回歸生活幫助，因此他個人認為可以用正面方式去面對，對於過去錯誤來懲罰沒助益，不如試著轉化對台灣、高雄未來更有幫助及建設性及重視災後重建、回歸正軌面向，例如說榮化繳更多稅，也是種替代方式。

另外，陳冠榮也發表聲明，提及自己內心有個小劇場，自己身為醫生，不幸的是扮演劇中家屬，醫院則由榮化、市府、華運扮演，氣爆過後「榮化致力讓自己成為一家更注重安全的公司，市府努力讓高雄成為一個更安全的城市」，既然已造成重大損害，「我們，能不能不要再看到更多損害？」

陳冠榮在聲明文末提到，媽媽特地要我替榮化董事長李謀偉說話，「老媽如果有看到這篇，你兒子有乖乖聽話嘿！這就是妳的母親節禮物了，不能再跟我要了！」

(中時 )