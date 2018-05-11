柯P不認替兩岸一家親道歉 但也未鬆口再提

2018年05月11日 11:10 中時 張潼

台北市長柯文哲日前接受深綠廣播節目專訪，提到先前在雙城論壇說「（兩岸）床頭吵床尾和」是失言，還要為「兩岸一家親」論述造成不爽抱歉、歹勢。雖事後他澄清，「不是為兩岸一家親論述道歉，是為造成不爽感到歹勢」，但外界質疑兩者沒有不同，柯是為爭取選票而態度反覆。對此，柯今早受訪重申，「你不爽，我只能說歹勢」，這句話很自然，基調沒變；但當媒體追問，還敢不敢講這幾個字，他卻又未說出口。

柯文哲表示，降低兩岸緊張、衝突危險，還是要努力，大陸占台灣外貿40％是事實，台灣的大陸配偶也有37萬，交流這麼頻繁，避免僵局、越走越僵，「基調沒變」。

但當媒體追問，還敢不敢講兩岸一家親這幾個字？柯文哲避重就輕地說，我對這社會很不喜歡的地方，自己是外科醫生，重實質的成果，為什麼大家這麼注重名詞？像是市府副秘書長李文英之前不喜歡這句話，他就問「不然妳喜歡講什麼，講給我聽好了。」雖然如此，柯自己也未再次鬆口講出「兩岸一家親」這幾個字。

柯文哲還說，他上節目是為了「說明」，依照他以前他醫生的個性，哪會去跟人家解釋，是副市長陳景峻一直說去說明，誤會可以少一點，那就去說明。所以不算道歉？柯說，一直想不通，「你不爽我只能說歹勢」，這句話在閩南語講起來很自然啊，這是種情緒撫慰，怎麼想都覺得這樣講很正常。

對於國台辦回應，柯文哲則說，他先聲明，國台辦發言他無法控制。至於民進黨態度有無改變，他說，我不曉得，反正誤會說明一下，沒辦法就沒辦法，人生就這樣，把該做的事做好就好。

(中時 )