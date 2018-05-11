母親節來這嘗海味！最美「維納斯海岸線」伴溫馨

2018年05月11日 10:37 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

這週日就是一年一度母親節了！計畫好帶媽咪去哪歡度佳節呢？不妨來北海岸走走吧！北海岸的「龜吼漁夫市集」，周邊海景美不勝收，更以盛產「萬里蟹」聞名全臺，市集攤商都是在地漁民，除了每家必備的萬里蟹外，也販售船釣紅甘、紅目鰱及石斑等尚青的新鮮漁獲物，是北海岸不容錯過的熱門觀光魚市。想過個不一樣的母親節嗎？快帶著媽媽到龜吼漁夫市集，感受漁民的熱情，品嚐尚青的海鮮，讓媽媽活力滿滿！

到萬里蟹主題公園跟可愛公仔合照打卡。（新北市漁業處提供）

龜吼漁夫市集座落在龜吼漁港旁邊，場內共有42家攤商，憑著產地優勢，販售的魚貨種類豐富、品質新鮮，都是漁民掛保障的超優質魚貨。除了生鮮魚貨外，還有8家攤商提供代客料理及平價熱炒菜色，而且每攤都有各自私房絕招，除了老字號台式料理外，也有充滿異國風情的緬甸、日式料理，或是炭火直烤鮮魚，單純享用魚肉最原始的美味，每攤都讓人食指大動！

龜吼漁夫市集魚貨新鮮多元，是採買海鮮的熱門景點。（新北市漁業處提供）

現場吃不過癮，還能到旁邊生鮮攤商選購萬里蟹及其他新鮮魚貨，把美味帶回家。吃飽喝足後，還可登上市集後方的景觀平台，眺望維納斯海岸線及基隆嶼風光，也可到野柳海洋世界或野柳地質公園散步踏青，闔家同樂歡慶母親節。

龜吼漁夫市集周邊停車場。（新北市漁業處提供）

農業局長李玟表示，有別於其他魚市場，龜吼漁夫市集主要由當地漁民經營，多販賣自家漁船捕獲的生鮮魚貨，品質掛保證，絕對新鮮美味！

此外，漁夫市集就位於維納斯海岸旁，並設有觀景平臺，民眾用餐完畢後可登高遠眺基隆嶼，欣賞海天一色的美麗風景，或沿著龜吼漁港往野柳方向步行，到鄰近的「萬里蟹主題公園」，跟超Q螃蟹公仔拍一張全家福的照片，留下美好回憶，歡迎民眾闔家到龜吼漁港歡度母親節。

(中時電子報)