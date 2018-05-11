嘉義市議長蕭淑麗參選市長 喊生育補助1萬至3萬

2018年05月11日 11:09 中時 廖素慧

參選嘉義市長的議長蕭淑麗到永和市場拜票。（廖素慧攝）

嘉義市長選戰加溫，繼市長涂醒哲推出在宅做月子的施政措施，以無黨籍參選市長的議長蕭淑麗11日發表「婦幼一條龍」的生育政見，第1胎補助1萬元、雙胞胎1.2萬、第3胎3萬元，強調生育、養育、托育、教育4階段都有「政府幫忙養」。

蕭淑麗表示，「四育並進，全面照顧」的整合型婦幼政見是基於政府幫忙養的政策理念，結合政府補助，延長照顧期至小孩滿14歲為止，以鼓勵年輕人返鄉，陪伴老邁父母，也能好好養育孩子。

蕭淑麗說，生育第1胎、雙胞胎、第3胎各補助1萬、1萬2000元、3萬元，產婦營養補助每次分娩1萬、嬰兒營養補助金1萬、定額補助嬰幼兒尿片奶粉，0至3歲托育津貼最高每年補助1萬元，有3歲以下嬰幼兒的職業婦女提供喘息服務。

蕭淑麗一早到永和市場拜票，由永和市場攤販自治協會陪同，向攤商送康乃馨祝賀母親節，人氣熱絡，她表示，在母親節前夕提出生育補助政見，讓婦女朋友更有感。

嘉義市政府最近涂醒哲推出「到宅坐月子」服務，讓產婦在產後1個月內，可以享有免費40小時的育兒指導，專家到府傳授育兒知識，實地教導爸媽母乳哺育、嬰幼兒沐浴、餵食、護理急救等照顧技巧，並對居家生活環境給予適當建議，建構安全養兒環境。

(中時 )