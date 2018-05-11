嘉義市議長蕭淑麗參選市長 喊生育補助1萬至3萬

參選嘉義市長的議長蕭淑麗發表生育補助政見，支持者歡呼讚。（廖素慧攝）

友善列印
中時
參選嘉義市長的議長蕭淑麗到永和市場拜票。（廖素慧攝）

嘉義市長選戰加溫，繼市長涂醒哲推出在宅做月子的施政措施，以無黨籍參選市長的議長蕭淑麗11日發表「婦幼一條龍」的生育政見，第1胎補助1萬元、雙胞胎1.2萬、第3胎3萬元，強調生育、養育、托育、教育4階段都有「政府幫忙養」。

蕭淑麗表示，「四育並進，全面照顧」的整合型婦幼政見是基於政府幫忙養的政策理念，結合政府補助，延長照顧期至小孩滿14歲為止，以鼓勵年輕人返鄉，陪伴老邁父母，也能好好養育孩子。

蕭淑麗說，生育第1胎、雙胞胎、第3胎各補助1萬、1萬2000元、3萬元，產婦營養補助每次分娩1萬、嬰兒營養補助金1萬、定額補助嬰幼兒尿片奶粉，0至3歲托育津貼最高每年補助1萬元，有3歲以下嬰幼兒的職業婦女提供喘息服務。

蕭淑麗一早到永和市場拜票，由永和市場攤販自治協會陪同，向攤商送康乃馨祝賀母親節，人氣熱絡，她表示，在母親節前夕提出生育補助政見，讓婦女朋友更有感。

嘉義市政府最近涂醒哲推出「到宅坐月子」服務，讓產婦在產後1個月內，可以享有免費40小時的育兒指導，專家到府傳授育兒知識，實地教導爸媽母乳哺育、嬰幼兒沐浴、餵食、護理急救等照顧技巧，並對居家生活環境給予適當建議，建構安全養兒環境。

(中時 )

柯P不認替兩岸一家親道歉 但也未… 支持無色覺醒？柯P坦言：台灣有…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。