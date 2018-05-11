別讓媽媽秒翻白眼！ 立委籲：扭轉觀念打造友善生養育環境

立委趙天麟在臉書專頁上舉辦「讓媽媽秒翻白眼」語錄徵集並票選，引發熱烈回應。、實習記者張如嫻／攝影

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中時
、實習記者張如嫻

母親節將至，生養育相關議題再次引起討論，民進黨立委趙天麟在臉書專頁上舉辦「讓媽媽秒翻白眼」語錄徵集並票選，引發熱烈回應。趙天麟表示，希望透過活動呼籲大家對媽媽多一點體貼、少一點偏見，共同打造友善生養育環境。

立委趙天麟在臉書專頁上舉辦「讓媽媽秒翻白眼」語錄徵集並票選，引發熱烈回應。、實習記者張如嫻／攝影

今上午立法院舉行「別讓媽媽秒翻白眼！一起打造友善的生養育環境」記者會，揭曉「讓媽媽秒翻白眼」語錄排行榜，其中以「小朋友常生病，一定是妳懷孕亂吃」奪冠，其他包括「我看其他人懷孕也做一樣的事，為何妳就沒辦法」、「家事就是女人的事、小孩生病是妳不會顧，顧小孩很輕鬆的」、「孩子餓了妳不會快去處理嗎」都引發大批網友討論。

高雄市議員候選人李雅慧表示，自己身為家庭主婦感受特別深，光是家事分工就有很明顯的偏見，親友長輩也常對媽媽「說三道四」。李雅慧認為，社會對女性在養育方面仍寄予厚望，讓媽媽們背負重責，因此友善養育環境的促成更加重要，更不應以金錢收入衡量女性對家庭的價值。

立委趙天麟在臉書專頁上舉辦「讓媽媽秒翻白眼」語錄徵集及選活動。實習記者張如嫻／攝影

高雄市議員候選人林智鴻則說，太太經常表示養育小孩有很大壓力，有次他對太太說「不然你來跑行程，換我顧小孩」，經歷後才感受到媽媽的辛苦。林智鴻表示，在養育方式上，很多人選擇參與「親子共學團」，但通常地點較遠，媽媽需要花費很多時間精力，因此他也建議，可將社區活動中心閒置空間，打造親子共學環境，減輕媽媽負擔。

林智鴻呼籲，「增加生養育補助」、「提升公幼托比例」、「私立幼兒園公共化」刻不容緩，應正視生養育子女的經濟和社會壓力，共同扭轉社會觀念。而趙天麟亦強調將推動相關政策，並呼籲「多一點體貼、少一點偏見」，共同營造友善生養育環境。

(中時 )

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