全教總上演「新五恥運動」 諷教長爭議纏身

全教總召開記者會反諷教育部長吳茂昆爭議纏身(圖／簡立欣攝)

友善列印
旺報

全國教師工會總聯合會11日召開記者會諷刺教育部長爭議纏身，包括「加薪百分百」、「請假自核無上限」、「私設公司兼職股東不違法」、「盜用學校專利不違法」、「只要我認為沒問題一切都不違法」，宛如提倡「新五恥運動」；會後並步行到教育部陳情及演出行動劇，要吳茂昆下台。

全教總理事長張旭政表示，吳茂昆的諸多行為德不配位，全教總反對他不是從台大校長人事案才開始，而是從2014年起就要求時任國立東華大學校長的吳茂昆「知所進退」。

全教總11日召開記者會，「感謝」吳茂昆為老師「開大門」，提供基層老師主張權益的好理由。首先他在東華大學校長任內將自己的年薪從190萬加到470萬，增加了150%，全教總說「加薪百分百」還算客氣的；其次請假自核，一年超過6成上班日數都在請假，看在基層教師的眼裡「非常不可思議」。

第三點「私設公司兼職股東不違法」更教諸多中小學教師氣結，因為不過是兩三年前，很多中小學教師因為擔任公司董事而被懲罰；另外吳茂昆盜用東華大學專利，學校也顯然不知情，吳茂昆說專利要轉回學校也是公然說謊。

新北市教育人員產業工會理事長鄭建信表示，對吳茂昆的要求並不高，「我們只是要一個正常的部長，」也希望教育界勇於站出來說話、政府勇於為此人事任命認錯。台中市教師會秘書長張永青反問，如果在教育現場有小孩像教育部長一樣，跟他說「我覺得我沒有錯啊」，他要怎麼跟孩子說「你要自我反省」？

(旺報 )

雲林成龍溼地新亮點 高腳屋說書… 搶辦499方案擠爆門市 彭啟明：輸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。