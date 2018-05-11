全教總上演「新五恥運動」 諷教長爭議纏身

2018年05月11日 10:57 旺報 簡立欣

全國教師工會總聯合會11日召開記者會諷刺教育部長爭議纏身，包括「加薪百分百」、「請假自核無上限」、「私設公司兼職股東不違法」、「盜用學校專利不違法」、「只要我認為沒問題一切都不違法」，宛如提倡「新五恥運動」；會後並步行到教育部陳情及演出行動劇，要吳茂昆下台。

全教總理事長張旭政表示，吳茂昆的諸多行為德不配位，全教總反對他不是從台大校長人事案才開始，而是從2014年起就要求時任國立東華大學校長的吳茂昆「知所進退」。

全教總11日召開記者會，「感謝」吳茂昆為老師「開大門」，提供基層老師主張權益的好理由。首先他在東華大學校長任內將自己的年薪從190萬加到470萬，增加了150%，全教總說「加薪百分百」還算客氣的；其次請假自核，一年超過6成上班日數都在請假，看在基層教師的眼裡「非常不可思議」。

第三點「私設公司兼職股東不違法」更教諸多中小學教師氣結，因為不過是兩三年前，很多中小學教師因為擔任公司董事而被懲罰；另外吳茂昆盜用東華大學專利，學校也顯然不知情，吳茂昆說專利要轉回學校也是公然說謊。

新北市教育人員產業工會理事長鄭建信表示，對吳茂昆的要求並不高，「我們只是要一個正常的部長，」也希望教育界勇於站出來說話、政府勇於為此人事任命認錯。台中市教師會秘書長張永青反問，如果在教育現場有小孩像教育部長一樣，跟他說「我覺得我沒有錯啊」，他要怎麼跟孩子說「你要自我反省」？

(旺報 )