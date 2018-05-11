土耳其首架F-35B戰機 傳洛馬將於6月底交貨

2018年05月11日 11:04 中時電子報 李靖棠

據土耳其每日晨報（Daily Sabah）報導，雖然被美國國會議員質疑和俄羅斯過從甚密，但最新消息指出，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）最快將在6月底向土耳其交付該國首架F-35B型戰機（F-35 Lightning II），協助土耳其進一步、替換麾下現役舊型的F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）機隊。

但美國參議院已有三名議員，包含蘭克福德（James Lankford）、珍妮·沙欣（Jeanne Shaheen）和提力斯（Thom Tillis）聯名提案，聲稱懷疑土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）與俄羅斯走太近，一旦對其出售最新型的F-35戰機，恐造成相關機密資訊和設備外洩，對於美國與盟友國防安全有極大威脅，要求政府阻止出售F-35戰機給土耳其。

土耳其空軍現役F-16C型戰機。（圖/英國皇家空軍）

F-35隱形戰鬥機，由全球最大的武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

在美利堅號軍艦起降的F-35B戰機。（圖/洛克希德馬丁官網）

除了空軍用的傳統型F-35A戰機，土耳其也考慮採購一部分能短場起降（short take-off and vertical landing, STOVL）的F-35B型戰機，配置於海軍新打造的安那托利亞號兩棲突襲登陸艦（TCG Anadolu）。與美軍的胡蜂號（USS Wasp ,LHD 1）類似，安那托利亞號預計在2021年服役，將成為土耳其海軍的旗艦。

對於美國國會的疑慮，土耳其外交部長梅夫呂特（Mevlüt Çavuşoğlu）表示，「如果美方執意要阻擋我方取得F-35戰機，土耳其不排除將予以回擊報復。」此外，土耳其國防工業鉅子ASELSAN主席戈根（Haluk Görgün）警告，如美國真的以此理由拒賣土國，恐讓F-35項目出現裂痕，畢竟土耳其也是共同研發成員國之一。

(中時電子報)