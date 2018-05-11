全國自由盃國小組桌球賽開打選拔國手

2018年05月11日 11:13 中時 許素惠

自由盃全國國小組個人桌球錦標賽因是爭取國手資格門票賽，今年報名大爆滿。（許素惠攝）

自由盃全國國小組個人桌球錦標賽在雲林縣虎尾國小開打。（許素惠攝）

自由盃國小組個人桌球錦標賽11日上午在雲林縣虎尾國小開打，由於此次比賽是全國國小菁英選手爭取「107年度少年桌球國手」資格門票的機會，報名人數激增，突破1600人，共有177個學校報名參賽，賽事空前盛大。

雲林縣體育會桌球委員會主任委員丁榮哲主持開幕典禮，雲林縣府祕書長黃玉霜、全國桌球協會正、副理事長林茂榮、楊正雄、祕書長陳慶煙等貴賓觀禮共襄盛舉。

雲林縣體育會桌球委員會總幹事莊秉豪指出，這次比賽項目分男子組及女子組10歲、11歲、12歲單打賽與雙打賽，共計12個組別，各組錄取前5名，錄取者將取得報名參加「107年度少年國手」選拔的資格，賽程持續7天直到17日，比賽時間從上午9點起至下午7點左右。

丁榮哲說，雲林縣今年也有33位小菁英報名參賽，其中最受矚目與期待的是，今年參加2018年全國少年菁英賽全國總決賽女子組勇奪第五名的大埤國小顏俐涵最具潛力，期待她和所有小將再為雲林爭光。

黃玉霜表示，全國桌球國小菁英選手連續3年齊聚雲林競技、締造佳績，使得雲林縣桌球運動耀眼全國，希望熱愛桌球的鄉親及球迷踴躍到場為選手加油，並利用比賽之餘走訪活力糖都虎尾、魅力山城古坑、紫斑蝶之鄉林內、傳統與現代並進的北港、樂活小鎮西螺、酸菜的故鄉大埤…收穫會更多。

(中時 )