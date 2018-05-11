毒犯躲追捕自撞出人命 員警無罪定讞

2018年05月11日 11:10 中時 林偉信

桃園員警陳風烈9年前追捕毒犯，不料毒犯騎機車自撞水泥護欄致後座黃姓女子彈飛死亡，一審依過失致死罪將陳男判刑6月，二審逆轉改判無罪，檢方主張陳男有罪提起上訴，最高法院認為員警開車追捕嫌犯沒有違反比例原則，且沒有過失，判陳男無罪定讞。

最高法院將員警判決無罪的理由是因，黃女先有丟安全帽攻擊警方的妨害公務行為，涉有刑事犯嫌，所以陳姓員警開車追躡並無違反比例原則，且陳男與被害人機車保持3至4公尺距離，且本案經鑑定認定是被害人機車自撞，跟警車有無超速沒有任何關係。

46歲的陳風烈，在2009年12月27日下午，和3名同事巡邏停等紅燈時，發現余姓男子騎機車載黃女，機車違規超越停等線，陳等人示意余男受檢，但對方卻加速逃逸，陳姓員警鳴笛開車追捕1公里後，余男突然轉入產業道路，黃女也沿途丟出一小包海洛因。

此外，黃女也脫下安全帽扔向警車車頭，余男不斷高速蛇行逃逸，後來在一處彎道撞上水泥護欄，余和黃女彈飛，黃女頭部重創死亡。余男被依過失致死罪判處10月確定，但檢方也將員警陳風烈依過失致死罪起訴。

桃園地院認為，員警追捕嫌犯過程，應採取「危險最小的追蹤方式」，以降低安全危害，因陳風烈沒有保持安全距離，違反比例原則，依過失致死罪將他判刑6月，得易科罰金18萬元，檢方認為判刑過輕、陳男主張無罪都提上訴，高院逆轉改判陳男無罪。

但檢方提起上訴主張，陳風烈的追躡行為違反比例原則，且當時警方追車超速，陳男的前後說詞有歧異，最高法院認為，陳男的證詞有鄰居證人證明，警車與被害人機車保持5公尺距離，且本件經鑑定係認定被害人機車自撞， 跟有警車無超速無涉，判陳無罪確定。

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(中時 )