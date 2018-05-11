父母教育出錯？博士男求職碰壁 淪落街頭偷便當

有網友表示，日前遇到一名求職碰壁的博士男，淪落街頭偷便當維生，貼文一出引發網友熱議。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

父母填鴨式教育，耽誤孩子一生了嗎？一名網友貼文，表示日前撞見一名男子打算偷走便當，網友上前詢問，一聊才知偷竊的男子擁有碩士、博士高學歷，但他除了讀書以外並無其他一技之長，四處求職碰壁，只好淪落街頭，偷食物維生，貼文一出引起網友熱議。

一名網友在《爆怨公社》貼文，指出日前外出購物，見到一名男子正拿走他放在車上的便當，男子見網友靠近，立即放下便當，轉身離去時被叫住，雙手一攤說「要報警就報警！」，網友見男子外表沒整理，又只偷走便當，立即推論出這名竊賊「是名邊緣個案」，因為飢寒交迫，不得已犯案。

交談過程中，網友發現這名40多歲的竊賊「談吐不俗」，詢問得知他擁有碩士及博士的高學歷，從小生長在父母高壓的教育環境之下「只懂得讀書」，想要出外找工作時，但與他同等學歷的競爭者太多，求職處處碰壁，轉而從事勞力工作，又因無縛雞之力，摔傷了腰。

網友問男子「為何不回家？」，只見男子從口袋掏出一張出監證明，無奈表示，父母對他不諒解，他無家可歸，只好靠偷別人食物維生，淪落街頭。網友最終選擇不報警處理，看著男子道完謝，一跛一跛地離去，有感而發在網上分享這段經歷，感慨地說「有些父母，太過溺愛孩子，造成社會問題，卻不自知」

貼文一出，網友紛紛感嘆「沒一技之長，或是出獄後無處去，最後就不斷的再犯」、「有些父母只把孩子當成自己的附屬品，拿來炫耀…完全沒想過他們長大後該怎麼辦」、也有人質疑「高學歷又如何還不是眼高手低嫌東嫌西，手腳不方便又怎樣，真的求職有那難嗎？」、「好手好腳，我就不相信找不到工作」

(中時電子報)

有網友表示，日前遇到一名求職碰壁的博士男，淪落街頭偷便當維生，貼文一出引發網友熱議。(示意圖/達志影像)
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