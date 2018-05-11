10分鐘就能辦到499？ 全台電信資費戰全攻略在這

2018年05月11日 11:29 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

「老客戶不離不棄，真的被當北七？」似乎最能說明老客戶的心境，最近在全台掀起一股499之亂，但是想搶到這個優惠似乎也不容易，因為現在門市都被塞爆大家都想搶辦，現在還有人整理出全攻略讓你免排超久隊伍，就能搶到便宜。

這幾天中華電信的門市都被人潮塞爆，大家都想去搶辦499吃到飽，對此》《Dailyview網路溫度計》就做了整理了3招攻略讓你可以免去排隊之苦。

一、 先透過中華電信APP預約，挑選冷門地點門市

就有一名PTT網友分享了自己申辦499吃到飽免排隊的技巧，他表示自己先用中華電信APP預約，沒想到真的讓他成功從續約到離開門市「只用了不到10分鐘」，加上手機操作也只要10分鐘，所以保守估計前後1小時內便可成功申辦。

二、 利用網路門市申辦499吃到飽

其實各家電信業者都有開放數位門市申辦服務，不過想在上面申辦只限無約消費者或合約將到期的舊客戶可使用。新辦用戶、攜碼者及想解約繳違約新的民眾還是需要到實體門市才可以。建議是晚間離峰時段進去申請比較快。

三、 乾脆放棄！ 499吃到飽或許對你而言不見得划算

現在電信業者集體上演低價下殺大戰，但其實「羊毛出在羊身上」理性思考過後再決定是否要「衝一波」才是上策。也有達人提供門市解約金計算機，提供民眾先行試算，不訪先試算過後再決定是否要排隊。

(中時電子報)