10分鐘就能辦到499？ 全台電信資費戰全攻略在這

宜蘭中華電信門市外排隊人潮。(圖/翻攝自爆廢公社)

友善列印
中時電子報
／綜合報導

「老客戶不離不棄，真的被當北七？」似乎最能說明老客戶的心境，最近在全台掀起一股499之亂，但是想搶到這個優惠似乎也不容易，因為現在門市都被塞爆大家都想搶辦，現在還有人整理出全攻略讓你免排超久隊伍，就能搶到便宜。

這幾天中華電信的門市都被人潮塞爆，大家都想去搶辦499吃到飽，對此》《Dailyview網路溫度計》就做了整理了3招攻略讓你可以免去排隊之苦。

一、 先透過中華電信APP預約，挑選冷門地點門市

就有一名PTT網友分享了自己申辦499吃到飽免排隊的技巧，他表示自己先用中華電信APP預約，沒想到真的讓他成功從續約到離開門市「只用了不到10分鐘」，加上手機操作也只要10分鐘，所以保守估計前後1小時內便可成功申辦。

二、 利用網路門市申辦499吃到飽

其實各家電信業者都有開放數位門市申辦服務，不過想在上面申辦只限無約消費者或合約將到期的舊客戶可使用。新辦用戶、攜碼者及想解約繳違約新的民眾還是需要到實體門市才可以。建議是晚間離峰時段進去申請比較快。

三、 乾脆放棄！ 499吃到飽或許對你而言不見得划算

現在電信業者集體上演低價下殺大戰，但其實「羊毛出在羊身上」理性思考過後再決定是否要「衝一波」才是上策。也有達人提供門市解約金計算機，提供民眾先行試算，不訪先試算過後再決定是否要排隊。

(中時電子報)

清水警分局慶母親節 男女波麗士… 「名畫熱潮」奇美博物館出招 民…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。