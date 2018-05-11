深圳臉部識別抓交通違規 個資安全如何確保

2018年05月11日 11:37 中時電子報 喻華德

據大陸《新京報》8日報導，深圳市交警在全市設置40處人工智慧臉部識別系統，稱為電子警察。據深圳警方的資訊，在5月1日正式施行當日，共取締闖紅燈58件、非機動車進入機動車道行駛67件。（編按：非機動車指無動力車輛，如腳踏車、三輪車）在這種以「車」管理違規，觀念大幅進步到改以「人」管理違規的背後，民眾的個資是否會因此外洩是在大陸之外世界各國關注的焦點。

嚴管路徑防止個人資訊外洩

深圳交警稱，長期以來，交警部門在進行非現場執法時，往往查處對象只能是車，不能精準到人，導致各種違法行為無法得到有效處理。

由於警力無法實現全時段、全路段涵蓋，因此部分違規行為，無法及時取締。此外，部分通過電子監控手段取締的違規行為，因無法判定當事人，導致冒名頂替等行為難以精確辨認。

在此基礎上，深圳市公安交警局與技術企業合作，開發出「臉部識別」執法系統。

深圳市公安交警局科技處處長李強介紹，從技術角度來説，臉部識別執法系統主要通過影片檢測到違規行為，深度學習人臉技術，對人臉進行實時擷取和識別，自動儲存闖紅燈的人臉資料，並通過實時搜索比對，通過資料對接方法，確認違規者身份。

《新京報》從參與系統建設的演算法公司，深圳市雲天勵飛科技公司獲悉，實際上，系統識別的不是「人臉」，是一些關鍵特徵值，比如眼睛間距，然後通過算法，拮取出相關資料與已知人臉配對。相對來説，出錯幾率較低，資料下載速度也更快。

該公司稱，人臉識別的監控設備，不會受到天氣和皮膚顏色影響，主鏡頭像素為700萬，能夠基本滿足識別需求。此外，算法支援側臉、低頭、遮擋、逆光、高亮度等多種狀況識別。未來，臉部識別系統可與公安系統常住人口資料庫、交警星級用戶庫等對接，實現教育懲戒功能。

有部分網友指出，交通違規者經過人臉系統比對後，自動生成大量個人資訊資料，有隱私外洩的可能。對此，深圳市公安交警局監控科民警何科華在接受媒體採訪時表示，臉部識別執法類似於對機動車識別車牌，有專門的管理系統，不會將違法資訊向社會公布，也不提供查詢。同時，除執勤警察外，只有負責人工校驗的警方管理人員，才有權限進入系統，從路徑上斷絕個人資訊外傳的可能。

北京市澤永律師事務所律師王永傑表示，交通違規在生活中較為普遍，也容易引發重大事故，如果完全依賴人工執法，則成本過高，引入新科技，能夠有效改善這一弊病。通過「臉部識別」系統具備的震懾功能，促進市民養成遵守交通規則的習慣。

(中時電子報)