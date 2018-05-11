遭疑出國考察自肥 韓國瑜：我不貪雞腿卻偷小牙籤？

2018年05月11日 11:44 中時 張立勳

前北農總經理韓國瑜（中）澄清，他是在董事長同意下比照董事資格出國考察，妻子則是隨行人員，所以可以報公帳。（張立勳攝）

台北市議員周威佑11日踢爆，前台北農產運銷公司總經理韓國瑜在任內辦出國旅遊慰勞董監事成員，內部公文明確寫著「眷屬部分自費參加」，韓還親手批閱，但韓妻李佳芬5萬元的團費最後竟是公款墊付，周威佑質疑韓國瑜自肥不手軟，甚至推翻自己的簽呈；韓國瑜澄清，當時董事長同意他比照董事，可有1名隨行人員報公帳，3名小孩則都是自掏腰包。

北農在2016年7月30日舉辦「日本石垣島渡假村5日遊」，周威佑指出，內部簽呈敘明，除董監事外，隨行人員還有董事長許長仁、韓國瑜，以及北農5位員工擔任服務人員。團費每人4萬8600元，還清楚寫著「各董監事之團費及隨行人員由本公司相關預算項下支付，眷屬部分則自費參加」，簽呈也由韓國瑜批可。

周威佑追查發現，北農石垣島渡假村5日遊，除了北農員工外，有18位眷屬都是由公款支付，他強調，自北農創立以來，公費出國考察，攜帶眷屬一向都要自費，只有韓國瑜帶妻兒出遊這次，是由公款支付眷屬團費。

他質疑，韓國瑜明顯圖利自己、且從自費改成公費支出的過程，完全沒有任何公文，根本就是黑箱作業，不只是道德有瑕疵，恐怕還有公司背信問題，痛批韓國瑜說好的「自費」變成「自肥」。

對此，韓國瑜說，當時他是在董事長同意下比照董事，可以有1名隨行人員報公帳，所以妻子的旅費才可以報帳，金錢往來絕對是乾乾淨淨，他強調，任內為北農創下700多億營業額，「我不貪雞腿卻偷小牙籤？」所有帳目都經過會計師查帳，也經檢調徹底搜查，議員的指控是毫無事實根據、顛倒黑白。

(中時 )