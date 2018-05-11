NBA》胡德也有憂鬱症？騎士用笑聲接受道歉

騎士替補後衛胡德(右)驚傳也有憂鬱症問題。(美聯社)

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中時電子報

先前東區準決賽G4爆發拒絕上場的騎士後衛胡德，11日公開跟隊友道歉，騎士球員也用笑聲回應，畢竟胡德遭爆跟隊友洛夫、暴龍迪羅薩同樣罹患嚴重憂鬱症，讓騎士總教練泰隆盧不禁強調，「胡德道歉了，這話題就此結束！」

胡德在東區準決賽G4還剩7分38秒，騎士領先30分之際，被泰隆盧要求上場換下詹姆斯，沒想到胡德竟然當場拒絕，泰隆盧只好改派卡德隆上場，賽後引發隊友不滿，更認為胡德是因為跌出輪替名單才會做出這種事。

「當時比賽快結束，大約還有7分多鐘，我看到還有球員沒上，所以我只是告訴泰隆盧，改讓卡德隆上場就好，」胡德11日親自解釋情況，「但我應該上場的，也該清楚這種情況會被傳成很難聽，畢竟我整場比賽都沒打。」

眼見事態逐漸嚴重，胡德選在11日練球時，跟隊友公開道歉，「結果大家都笑了出來，感覺就像告訴我，這件事情沒什麼大不了，畢竟這一整季下來，我們一起經歷所有風波，所以他們把這件事看很淡，也了解當時情況。」

只是胡德最近被傳出，會在賽前或比賽過程發生嚴重焦慮情緒，甚至在大學期間曾因過度緊張而嘔吐，代表他跟洛夫、迪羅薩一樣有著憂鬱症問題，畢竟洛夫也在今年1月騎士與雷霆之戰，爆發無預警自行離場的風波。

「我自己也做過類似的事，」洛夫說，「這並非要不要給他第2次機會的問題，這種事總會發生，雖然我認識胡德時間不長，但我清楚他是很棒的人，也想來這裡贏球，所以我們才用笑聲回應他的道歉，因為我們都相信他！」

(中時電子報)

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