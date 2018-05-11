高雄氣爆1審重判 高市府不平：法院對判刑三方各打50大板

高雄市政府祕書長趙建喬認為判決不公，收到判決書後會立刻上訴。（林宏聰攝）

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中時

高雄氣爆一審判決出爐，高市府、榮化、華運12人被判刑，現任市府祕書長趙建喬遭判4年10月，代理市長許立明11日受訪表示，法院明顯是這三方各打50大板，但氣爆牽扯到非常複雜的因素，市府對這樣的判決結果表示遺憾；趙建喬本人則認為判決不公，收到起訴書後會立刻上訴。

許立明表示，氣爆箱涵約在26年前施作，當時有當時的工程施作設計相關規範，後來中油申請管線時，是以油管的名義，但最後「猫貓換太子」，改輸送危險性較高的石化原料丙烯，「如果按照當初所申請內容、單純輸送油，我相信氣爆就不會發生！」

他更指，民國84年台北板橋發生氣爆後，行政院就要求中油必須徹查所有油管穿越箱涵的狀況，若當時中油有徹底執行，高雄氣爆也不會發生；至於當天管線壓力產生劇烈變化，榮化竟還要求加壓輸送，處置不當，也是氣爆發生原因，市府期待法院能夠針對整個事證、及因果關係牽連，去作完整且公允的判決。

另外，一審重判原因直指市府未向法院提出和解事證，許立明強調，事後市府主動協調華運、榮化進行三方和解作業，法院對此恐怕有誤解，這與事實有很大出入。

遭判4年10個月的高市府祕書長趙建喬則說，箱涵施作是26年前的案子，有很多案由要進行查核，相關的因果關係也必須釐清，他認為法院判決「確實有很大的不公平」，等收到判決書之後，他會立即上訴。

(中時 )

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