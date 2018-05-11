川金會12日新加坡登場 金正恩將搭這架飛機

2018年05月11日 12:56 旺報 徐維遠

美國總統川普10日宣佈，他將於6月12日與朝鮮最高領導人金正恩在新加坡會晤。陸媒稱，這意味金正恩將乘坐專機前往參加世界矚目的這場「川金會」。

大陸《環球時報》11日報導，本月7日至8日，金正恩訪問中國大連。有別於上一次3月訪華時乘坐專列抵達北京，金正恩此次選擇了飛機出行。這是金正恩自2012年接任朝鮮最高領導人以來，首次乘機前往外國訪問，更是繼金日成1986年訪問蘇聯後，朝鮮最高領導人時隔32年首次乘機出國。金正恩此次訪問大連，乘坐的是朝鮮的「空軍1號」—「蒼鷹1號」，專機因朝鮮的國鳥而得名。「蒼鷹1號」是一架蘇聯製造伊爾-62客機的改進版伊爾-62M，該機型於1970年首飛，上世紀九十年代初停產，曾是當時世界上載客量最大的客機之一。

「蒼鷹1號」的機尾印有象徵共產主義的五角星圖案，飛機前部上方則寫有「朝鮮民主主義人民共和國」字樣，還繪有朝鮮國徽。

據韓媒稱，「蒼鷹1號」如果按照普通民航佈局可以搭載200名旅客，最高時速可達900公里/小時，最大飛行距離約為9200公里。從平壤到新加坡的距離約為4740公里，「蒼鷹1號」的續航能力可以保證在不需要經停加油的情況下完成飛行。

根據朝鮮中央通訊社披露的照片，「蒼鷹1號」的內飾也經過精心設計，辦公桌、沙發，以及電話、筆記本電腦、電視等電子設備均配備齊全，幾乎就是一間空中辦公室。

目前，朝鮮的高麗航空共有4架伊爾-62系列客機。據韓媒報導，朝鮮還有一架與「蒼翼1號」同一機型的「蒼鷹2號」。朝鮮最高人民會議常任委員會委員長金永南與金正恩胞妹金與正今年初前往韓國出席平昌冬奧會開幕式時，就乘坐的是「蒼鷹2號」。

此外，金正恩本人還擁有一架私人飛機—烏克蘭製造的安-148，這架飛機本月初也被拍攝到降落在大連機場。

據韓國媒體報導，一架安-148的造價約為2400萬-3000萬美元。相比伊爾-62，2009年開始量產的安-148新了很多，但體積也較小，航程縮短了近3500公里。從朝鮮媒體披露的照片來看，這架安-148的內部同樣經過精心裝飾，可供金正恩在空中辦公。

(旺報 )