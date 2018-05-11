金根獎9企業獲獎 陳建仁肯定布局全球根留台灣

107年金根獎有9家企業獲獎，副總統陳建仁（前排中）到場頒獎表揚。（陳淑芬攝）

友善列印
中時
副總統陳建仁讚許金根獎得獎企業，讓全世界都看到「立足台灣、放眼天下」的好企業。（陳淑芬攝）

副總統陳建仁11日參加台灣金根獎頒獎典禮肯定獲獎企業「布局全球、根留台灣」，他說，將企業核心價值及優勢留在台灣，創造更強大的利基及競爭力，讓全世界都看到「立足台灣、放眼天下」的好企業。

中興大學與台灣產業科技推動協會合辦「台灣科技新農業產業論壇暨2018第15屆台灣金根獎頒獎典禮」，11日在中興大學登場，由副總統持陳建仁擔任頒獎人，興大國際產聯盟與清大、成大共同簽署「新農業4.0國際產學跨領域合作意向書」；並與屏東農業生科園區、獲獎的正翰生技簽署合作。

陳建仁表示，因應全球氣候變遷最關鍵的綠色產業，新興科技的導入、創造農業新氣象是政府當前最重要的政策。台灣農業及品種技術是舉世聞名、累積深厚能量，但是，伴隨國際生態、環境變化、消費需求、生產銷售及進出口貿易等造成重大影響，面對國際競爭，專心研發才能台灣農業保持領先優勢，不能侷限在生產技術改良，還要兼顧人才培育、風險預測及市場趨勢等面向。

陳建仁說，政府推動的「5+2」產業創新計畫，其中，新農業創新方案積極強化台灣農業品質，「5+2」各產業看似獨立，其實是結合在一起的，利用跨領域科技、專業，使農業智慧化，突破傳統管理，強化農民及企業風險管理。

陳建仁指出，政府推動新南向政策，五大旗艦計畫就包括區域農業發展旗艦計畫，連結台商跟僑胞的貿易網絡，推動發展當地的農業及經濟，達到雙贏互助好處。

台灣金根獎由台灣產業科技推動協會舉辦，選拔根留台灣、具產業競爭力的企業經營典範，鼓勵企業根留台灣，會中表揚獲獎的正瀚生技等9家企業。

(中時 )

遭疑出國考察自肥 韓國瑜：我不… 柯媽嗆互不相欠 姚文智：誰理你…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。