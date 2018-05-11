全國小學田徑錦標賽苗栗揭幕　12項競技700多好手角逐

2018年05月11日 13:28 中時 陳慶居

獲世界冠軍的後龍國小扯鈴隊精彩的演出，為田徑賽揭開序幕。（陳慶居攝）

陳慶居／苗栗報導

2018年全國小學田徑錦標賽，11日起在苗栗縣立體育場舉行，有來自全國各地選手700多人同場競技，中華民國田徑協會副理事長翟學電與苗栗縣長徐耀昌等人11日上午主持開幕式，勉勵選手發揮訓練成果，為自己也為縣市政府爭取最高榮譽。

今年田徑錦標賽由苗栗縣政府與中華民國田徑協會合辦，各縣市選手10日下午陸續報到，並舉行技術會議，說明檢錄時間及相關規則。

主辦單位表示，男子組競賽項目有60公尺、100公尺、200公尺4X100公尺接力、12X100大隊接力，及跳高、跳遠、鉛球、壘球、混合三項運動、3000公尺競走。女子組徑賽和田賽項目也一樣，總計12個項目，三項部分第一天比100公尺，第一天比跳高和跳遠。

上午9時舉行開幕式，翟學電頒發感謝狀給縣府及體育會等相關單位協助，徐耀昌勉勵選手發揮所學，也推薦苗栗有雙國際慢城和好山好水，歡迎選手比賽之餘細細體驗。

苗栗縣代表隊從各校遴選出54名選手參賽，徐耀昌已提前授旗並頒發集訓等費用，勉勵選手發揮累積訓練的實力，為學校和苗栗縣爭取最高榮譽，也藉此切磋技巧與要領。教育處表示，以男子組蘇楹翔的混合運動、徐國庭的壘球擲遠，及男、女子組的400公尺接力賽，都有奪牌的實力。

(中時 )