周末影展在家看！新北優選紀錄片 明起線上免費看

新北市紀錄片線上影展12日上線，免費播送12部曾獲新北市紀錄片獎優選的作品。（新北市新聞局提供）

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新北市紀錄片線上影展12日上線，免費播送12部曾獲新北市紀錄片獎優選作品，，圖為《足夢邊境》劇照。（新北市新聞局提供）
新北市紀錄片線上影展12日上線，免費播送12部曾獲新北市紀錄片獎優選作品，圖為《垃圾山水》劇照。（新北市新聞局提供）

新北市府首創「新北市紀錄片線上影展」，12日下午1點上線，主題囊括女子八家將、傳統市場大搬家、蹦火古法捕魚、臨時演員練功夫、泰雅耆老尋鄉路等議題，將以每月兩部、隔周六上映新片的頻率，免費播送12部曾獲新北市紀錄片獎優選的作品，讓民眾不用出門，在家就可輕鬆的觀影。

新北市新聞局長張其強表示，新北市紀錄片歷年優選作品內容超越地域、族群，涵蓋不同世代，與周遭生活議題習習相關，且片長多為15 至30分鐘，觀影民眾只需花不到追劇1/2至1/3的時間，就能深入掌握、瞭解一個議題，內容完全真實，是拓展視野、探知世間與人情故事的最佳影像來源。

張其強說，「新北市紀錄片獎」2012年成立以來，已協助84位紀錄片工作者完成72部優選紀錄片，今後會持續扶植專業人才，打造新北市成為擁有觀影民眾最多、最熱情的影像城市。

新北市紀錄片線上影展預計播送12部新北市紀錄片獎優選作品，自5月12日下午1點上線播送至10月下旬，每部有10天的線上觀賞期，民眾在放映期間只要利用手機或電腦登入線上影展網址https://goo.gl/VozzEx ，即可收看當期佳片。

(中時 )

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