快訊／寶寶提早一周來報到 黃瑄升格當新手媽媽！

黃瑄升格當新手媽媽！（翻攝自臉書）

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黃瑄在臉書公布卸貨了！（翻攝自臉書）

黃瑄本月7日才挺肚參加《金牌大健諜》，受訪時表示預產期是本月18日，卻沒想到寶寶提早一周來報到！升格當新手媽媽，黃瑄今（11日）在臉書Po照表示，「小拾兒寶貝，我們終於又見面了！兒子帥帥的，為避免18年後女生爭風吃醋，拿他的生辰八字作法，所以為母的就不公布」黃瑄受訪時表示，是老公開騎車載她來醫院待產，剖腹生下兒子重達2740克，生小孩感覺好像在脫水，身體也變輕了，不到24小時即拔掉尿管，並且下床走動，甚至走到醫護櫃檯，連醫生看到她下床走動都驚呼：「妳怎麼可以走到這裡！」

黃瑄初為人母她表示，「沒有感動的哭，還蠻冷靜，就像該緊張又不太緊張，該感動又覺得好像就這樣，很開心，就覺得看到她平安就放心了！」她透露，兒子頭型很漂亮、長相也很秀氣，眼睛像爸爸，臉型像她，頭型很漂亮、皮膚也很白，但最擔心就是兒子皮膚是否會遺傳她的過敏狀況。

她表示剛剖腹完24小時還在昏沈當中，因為醫護人員都會跑來跟她講一些事情，一直等到今天才算是平和冷靜。目前老公要趕著幫兒子報戶口、辦保險，以及檢查報告等細節，讓她體驗到初為人母的忙碌，一直等到今天比較安定，才來跟大家報平安。

她透露自己恢復狀況很快，「不過孕婦不是病人，身體狀況ok還是能做很多事情的」！

(中時 )

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