與名模安柏分手後 「鋼鐵人」馬斯克新女友曝光！

2018年05月11日 12:15 中時電子報 李靖棠

據美國商業內幕網（Business Insider）報導，特斯拉（Tesla）創辦人、「鋼鐵人」馬斯克（Elon Musk）在與名模安柏（Amber Heard）分手後，再次傳出新戀情，前幾日在盛大舉辦的紐約大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art）慈善晚宴（Met Gala）紅地毯上，馬斯克與歌手葛萊姆（Grimes）牽手出席，似乎間接證實了兩人的戀情。

然而無論在商場或情場上都作風異於常人的馬斯克，傳聞與葛萊姆相戀，契機竟然來自於一項人工智慧（AI）的笑話？據娛樂媒體Page Six報導，馬斯克曾想在推特上分享一則嘲諷人工智慧、機器人與世界末日的笑話，不過在貼出以前，他卻發現了Grimes曾在2015年歌曲影片中，使用過同一個笑話的概念，讓馬斯克開始對這女孩感興趣，進而主動與她聯繫，也因此開啟了這一段新的戀曲。

Helicopters and tunnels Elon Musk（@elonmusk）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 13 日 下午 7:06 張貼

出生於南非普勒托利亞（Pretoria）的馬斯克，大學畢業於賓州大學華頓商學院（Wharton School of the University of Pennsylvania），擁有經濟學與物理學雙學士，本打算前往史丹佛大學（Stanford University）繼續攻讀應用物理博士，入學僅2天就輟學創業。從Zip2開始，陸續創辦知名Paypal、SpaceX和特斯拉，完全滿足他跨足網路、再生能源和太空三大領域的夢想，也讓他的身價飆漲至112億美元（約3,389.3億台幣）以上，成為全球著名的發明家兼創業家。

而他的新女友葛萊姆，是一名加拿大的電子風格歌手，本名克萊兒（Claire Elise Boucher）的她，出生於溫哥華，曾進入名校麥奎爾大學（McGill University）就讀，但還未畢業就離開學校。從2007年從My Space空間起家、以Grimes的藝名風靡網路，並多次贏得加拿大的Juno音樂獎。

(中時電子報)