與名模安柏分手後 「鋼鐵人」馬斯克新女友曝光！

2018年05月11日 12:15 中時電子報 李靖棠

據美國商業內幕網(Business Insider)報導,特斯拉(Tesla)創辦人、「鋼鐵人」馬斯克(Elon Musk)在與名模安柏(Amber Heard)分手後,再次傳出新戀情,前幾日在盛大舉辦的紐約大都會藝術博物館(Metropolitan Museum of Art)慈善晚宴(Met Gala)紅地毯上,馬斯克與歌手葛萊姆(Grimes)牽手出席,似乎間接證實了兩人的戀情。

然而無論在商場或情場上都作風異於常人的馬斯克,傳聞與葛萊姆相戀,契機竟然來自於一項人工智慧(AI)的笑話?據娛樂媒體Page Six報導,馬斯克曾想在推特上分享一則嘲諷人工智慧、機器人與世界末日的笑話,不過在貼出以前,他卻發現了Grimes曾在2015年歌曲影片中,使用過同一個笑話的概念,讓馬斯克開始對這女孩感興趣,進而主動與她聯繫,也因此開啟了這一段新的戀曲。

Helicopters and tunnels Elon Musk(@elonmusk)分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 13 日 下午 7:06 張貼

出生於南非普勒托利亞(Pretoria)的馬斯克,大學畢業於賓州大學華頓商學院(Wharton School of the University of Pennsylvania),擁有經濟學與物理學雙學士,本打算前往史丹佛大學(Stanford University)繼續攻讀應用物理博士,入學僅2天就輟學創業。從Zip2開始,陸續創辦知名Paypal、SpaceX和特斯拉,完全滿足他跨足網路、再生能源和太空三大領域的夢想,也讓他的身價飆漲至112億美元(約3,389.3億台幣)以上,成為全球著名的發明家兼創業家。

而他的新女友葛萊姆,是一名加拿大的電子風格歌手,本名克萊兒(Claire Elise Boucher)的她,出生於溫哥華,曾進入名校麥奎爾大學(McGill University)就讀,但還未畢業就離開學校。從2007年從My Space空間起家、以Grimes的藝名風靡網路,並多次贏得加拿大的Juno音樂獎。

