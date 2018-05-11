與名模安柏分手後 「鋼鐵人」馬斯克新女友曝光！

馬斯克（圖右）牽著新女友、電子音樂歌手Grimes（圖左）共同走Met Gala的紅地毯。（圖/美聯社）

友善列印
中時電子報

據美國商業內幕網（Business Insider）報導，特斯拉（Tesla）創辦人、「鋼鐵人」馬斯克（Elon Musk）在與名模安柏（Amber Heard）分手後，再次傳出新戀情，前幾日在盛大舉辦的紐約大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art）慈善晚宴（Met Gala）紅地毯上，馬斯克與歌手葛萊姆（Grimes）牽手出席，似乎間接證實了兩人的戀情。

不滿川普質疑她沒做事 美國安部長妮爾森想怒辭？
美下週遷大使館至耶路撒冷 傳伊凡卡夫婦將出席

然而無論在商場或情場上都作風異於常人的馬斯克，傳聞與葛萊姆相戀，契機竟然來自於一項人工智慧（AI）的笑話？據娛樂媒體Page Six報導，馬斯克曾想在推特上分享一則嘲諷人工智慧、機器人與世界末日的笑話，不過在貼出以前，他卻發現了Grimes曾在2015年歌曲影片中，使用過同一個笑話的概念，讓馬斯克開始對這女孩感興趣，進而主動與她聯繫，也因此開啟了這一段新的戀曲。

Helicopters and tunnels

Elon Musk（@elonmusk）分享的貼文 於 張貼

出生於南非普勒托利亞（Pretoria）的馬斯克，大學畢業於賓州大學華頓商學院（Wharton School of the University of Pennsylvania），擁有經濟學與物理學雙學士，本打算前往史丹佛大學（Stanford University）繼續攻讀應用物理博士，入學僅2天就輟學創業。從Zip2開始，陸續創辦知名Paypal、SpaceX和特斯拉，完全滿足他跨足網路、再生能源和太空三大領域的夢想，也讓他的身價飆漲至112億美元（約3,389.3億台幣）以上，成為全球著名的發明家兼創業家。

Having moo moo at Moo Moo Gold Coast with @AmberHeard, @CreepyPuppet and @CowanFilms

Elon Musk（@elonmusk）分享的貼文 於 張貼

而他的新女友葛萊姆，是一名加拿大的電子風格歌手，本名克萊兒（Claire Elise Boucher）的她，出生於溫哥華，曾進入名校麥奎爾大學（McGill University）就讀，但還未畢業就離開學校。從2007年從My Space空間起家、以Grimes的藝名風靡網路，並多次贏得加拿大的Juno音樂獎。

(中時電子報)

文章來源：Elon Musk's new girlfriend, Grimes, appeared to wear a 'Tesla choker' to the Met Gala, and people freaked out

更多精彩新聞請見國際頻道！
川金會12日新加坡登場 金正恩將… 從沒瓜葛！英準王妃梅根不認半調…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。