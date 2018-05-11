《全台最速報》不認為「兩岸一家親」道歉 柯P卻不願再說出口

2018年05月11日 12:03 中時電子報 綜合報導

◎不認為「兩岸一家親」道歉 柯P卻不願再說出口

台北市長柯文哲日前接受深綠廣播節目專訪，提到先前在雙城論壇說「（兩岸）床頭吵床尾和」是失言，還要為「兩岸一家親」論述造成不爽抱歉、歹勢。雖事後他澄清，「不是為兩岸一家親論述道歉，是為造成不爽感到歹勢」，但外界質疑兩者沒有不同，柯是為爭取選票而態度反覆。對此，柯今早受訪重申，「你不爽，我只能說歹勢」，這句話很自然，基調沒變；但當媒體追問，還敢不敢講這幾個字，他卻又未說出口。

◎高雄氣爆案宣判！榮化董事長李謀偉12人重判

2014年7月31日深夜高雄氣爆，釀成33死、320傷，榮化、華運及高巿府12名官商被起訴，高雄地院11日一審宣判，依涉犯最高刑度5年徒刑的業務過失致死罪，趙建喬等3公務員處徒刑4年10月，榮化董事長李謀偉等6人判4年，華運工程師陳佳亨等3人判4年6月，可上訴。

◎台灣民政府狂吸金5億 林志昇夫婦遭聲押禁見

台灣民政府涉嫌以賣身分證、車牌和旅行證等政治名義，吸金近5億元，發起人林志昇、林梓安夫妻檔家中衣櫃藏有1.3億元現金，桃檢調乍舌數到手軟，10日發動搜索帶回夫妻檔等7名核心幹部，今晨複訊後以涉犯詐欺取財、洗錢等罪嫌重大，將林姓夫妻和中央會館地主游象敬聲押，其他4人則5萬至100萬元交保。

◎宜蘭羅東清晨民宅失火 15歲男孩燒成焦屍

宜蘭縣羅東鎮今天清晨發生住宅火警，火勢來得又快又猛，整棟2樓透天厝迅速陷入火海，並造成屋內1名15歲男孩逃生不及，被消防人員發現時，已經燒成焦屍，失火原因仍待火場鑑識人員調查釐清。

(中時電子報)