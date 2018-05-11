《全台最速報》不認為「兩岸一家親」道歉 柯P卻不願再說出口

不認為「兩岸一家親」道歉 柯P卻不願再說出口

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中時電子報
綜合報導

◎不認為「兩岸一家親」道歉 柯P卻不願再說出口

台北市長柯文哲日前接受深綠廣播節目專訪，提到先前在雙城論壇說「（兩岸）床頭吵床尾和」是失言，還要為「兩岸一家親」論述造成不爽抱歉、歹勢。雖事後他澄清，「不是為兩岸一家親論述道歉，是為造成不爽感到歹勢」，但外界質疑兩者沒有不同，柯是為爭取選票而態度反覆。對此，柯今早受訪重申，「你不爽，我只能說歹勢」，這句話很自然，基調沒變；但當媒體追問，還敢不敢講這幾個字，他卻又未說出口。

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(中時電子報)

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