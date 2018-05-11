魏健宏接中華郵政董座　強調數位轉型

2018年05月11日 12:18 中時 陳祐誠

中華郵政董事長魏健宏今（11）正式到任，上午舉行舉行交接儀式，魏指出，外在環境的快速變化，已對中華郵政造成不小的衝擊，如何擦亮中華郵政這塊百年老店招牌，他提出「數位轉型」與「尋求策略合作夥伴」2個要素，尤其強調數位轉型是不可忽視的趨勢。

魏健宏現年58歲，最高學歷為美國馬里蘭大學運輸工程博士，曾擔任台南市交通局長，接任董事長前則是在成大教書。魏健宏表示，中華郵政公司是國營公用服務事業，為郵務、儲匯、壽險三業合一的經營型態，一方面肩負國家政策性任務，一方面亦須接受市場考驗，是國際上比較特殊的例子，「百年老店、信用可靠」一直是外界對中華郵政的評語，但環境快速變化，如何求新求變，是郵政公司當前重要的課題。

魏提出4點目標，包括「配合政府政策，協助穩定國家金融秩序」、「爭取法令鬆綁，為民開發郵儲壽新種便利業務」、「持續推動郵務轉型，積極發展智慧物流業務」、「推展公益活動及長照關懷，善盡企業社會責任」。

他強調，數位轉型與智慧運輸是不可忽視的趨勢，中華郵政對民眾最基本的服務是信件、包裹遞送，為使遞送服務能有效達成、降低成本，未來將參考智慧物流體系的架構與優點，以做為改善郵務作業之參考。而近幾年物聯網興起，電子商務發展蓬勃，帶動小包及包裹遞送需求成長，中華郵政因應市場趨勢，須積極建立以顧客需求為導向的營運新模式。

魏健宏也說，截至今年3月底止，郵政資金運用金額達6兆9273億元，創下歷史新高，要妥善運用此龐大資金，未來將更審慎規劃資產配置，加強避險策略及資產負債管理，還要拓展資金多元投資管道，提升運用效益；而在穩定國家金融秩序方面，中華郵政應扮演更積極的角色，配合重大公共建設及民間投資計畫融資。

他認為，中華郵政要更積極尋求各種類型策略合作夥伴，不是國營公司有這麼多資產，就可以靠自己來做好所有事情。

(中時 )