把百年老榕樹種回來 明禮國小復植「記憶榕樹」

明禮國小今舉行120周年校慶活動，學生在復種的榕樹下埋下時空膠囊，將自己的願望交給老榕樹保管。（張祈攝）

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明禮國小今舉行120周年校慶活動，學生為剛種植下老榕樹澆水。（張祈攝）
明禮校友集資招募新的「老榕樹」，經過多年的尋覓，在去年找到一顆年紀、樹形相近的老榕樹，選在120周年校慶這天再次種下。（張祈攝）
今年花蓮大地震，明禮國小部分地面隆起、牆面剝落。（張祈攝）
早在1951年，明禮國小校園操場就留下寬約30公分，長約10逾公尺的地震痕跡

花蓮市明禮國小創校於1897年，其中校內的「百年榕樹」乘載校園百年歷史，是陪伴歷屆校友們成長的記憶，20年前因病蟲害死亡後，一直是老校友心中的遺憾，選在今年創校120年，校友集資捐贈一棵百年老樹，要把老朋友種回來，繼續陪伴明禮學生們。

位居花蓮市中心的明禮國小，是花蓮最早設立的公立學校，鄰近將軍府、松園別館等當年日本大官住所，是當年花蓮縣民的重要教育基地，保留完整歷史脈絡，與當地校友擁有深厚情感。

「位在米崙斷層帶上，挺過震災再次重生」校長蕭美珍說，校內擁有歷史悠久的「防震史」，早在1951年，校園操場就留下寬約30公分，長約10逾公尺的地震痕跡，今年花蓮大地震，距離倒塌的統帥大飯店僅300公尺，校內雖部分地面隆起、牆面剝落，但主建築結構安全無慮，目前考慮保留部分地震現況，成為活教材。

為紀念陪伴校園100年的老榕樹，明禮校友集資招募新的「老榕樹」，經過多年的尋覓，在去年找到一顆年紀、樹形相近的老榕樹，經過半年的斷根處理，校方種植地的培育，選在11日120周年校慶這天，帶著校友、在校生的祝褔再次種下。

小朋友也寫下願望，在老榕樹旁邊埋下時空膠囊，預計6年後挖出來，6年忠班尤俐雯說，自己寫下很多願望，包括以後要養很多可愛的貓咪，也希望自己可以長得更高，把願望放在老榕樹旁邊，相信有他的照顧，願望可以一一實現。

(中時 )

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