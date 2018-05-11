新北女性抗菌內褲抽測 逾5成不抗菌

2018年05月11日 12:17 中時 譚宇哲

新北市府11日上午公布市售女性抗菌內褲抽測結果，13款商品中有7款無抗菌能力，並有11款商品中文標示不符規定。（譚宇哲攝）

周末就是母親節，不少人選擇贈送抗菌內褲寵愛媽咪，新北市府日前委外抽樣檢測標榜抗菌功能的女性抗菌內褲，發現13款抗菌內褲中有高達7款毫無抗菌能力，並有11款商品中文標示不符規定，新北市消保官溫婉如表示，將移請廠商所在地各縣市主管機關依商品標示法相關規定命業者進行改善。

消保官溫婉如表示，所謂的抗菌內褲，主要是針對金黃葡萄球菌、肺炎桿菌2種菌有抗菌效果，此次委外抽樣檢測的13件女性抗菌內褲皆透過網路通路販售，每件價格159元至799元不等，其中3款整件抗菌、3款底襯抗菌，7款完全無抗菌性，與一般內褲無異。

抽樣檢測無抗菌效果商品包括：Anny Pepe 粉色素面抗菌抗滲透機能生理褲、HalloBeauty 維娜私語超柔竹纖維暖宮口袋三層防漏抗菌生理褲(三件組)、Lifeway Girl 抗菌除臭低腰平口內褲、mamaway 媽媽餵MERYL 抗菌涼感印花內褲(2件組)、可蘭霓Clany 舒適健康抗菌中腰褲、竹纖維抗菌彈性蕾絲花邊高腰內褲(3件組)、魔女的秘密瞬翹提臀抗菌內褲。

另外，13款女性抗菌內褲有11款商品標示不符規定，包括成份與標示之落差超過法定3%標準差、未記載製造商或進口商名稱、電話及地址等，例如將「莫代爾」標示成「嫘縈」、或有「萊賽爾」標示成「天絲棉」等情形，呼籲廠商生產商品時應隨時注意法規修正情形，以確保標示正確性。

溫婉如強調，消費者於選購女性抗菌內褲時，應注意商品標示是否完全，以維護自身及家人安全與健康，如發生消費糾紛時，可撥打1950消費者服務專線電話諮詢，保障自身權益。

(中時 )