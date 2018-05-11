高教工會：研究助理、獎助工讀生應納入勞健保

高教工會今（11）日召開記者會，指出大專校院「學習型助理」與「負擔獎助學金工讀生」仍未包含在納保範圍內，疾呼政府應將兼任助理與獎助工讀生納入勞健保。（李侑珊攝）

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旺報

高教工會今（11）日召開記者會，指出大專校院「學習型助理」與「負擔獎助學金工讀生」仍未包含在納保範圍內，疾呼政府應將兼任助理與獎助工讀生納入勞健保，對此教育部回應，後續將針對研究助理、工讀生一併檢討，是否有窒礙難行之處。

教育部於5月9日公布要讓「大學『教學助理』納勞健保」，台師大教授黃涵榆表示，即便教育部決定編列預算，繳納支付教學助理的勞健保費，若是不徹底廢除「分流制」，容許「學習型助理」與「附負擔獎助工讀生」繼續維持，「假學習，真勞動」的現況還是會持續存在，「教育部根本是放任大學為所欲為！」

高教工會指出，根據105學年度大專院校兼任助理人數數據來看，被歸到教學助理類型的人數，其實僅佔總體的5分之1不到，仍有高達5成的學生助理在現行的分流制度下，未能有完整勞動保障。

黃涵榆指出，針對教育部將大學教學助理納入勞健保，預計最快8月將提發2億多元，但目前有統計的教學研究助理人數，在106年12月的校務資料庫顯示中，教學助理共占19%，不過5萬多人，還有很多學生尚未被統計在內。

世新大學女大生高詩雯，2012年8月至2013年7月間於台灣師範大學擔任計畫研究助理，工作內容包括謄打訪談稿、搜集研究相關資料等協助教師研究工作，與專職研究助理的工作性質與內容並無二致，她在2017年根據《勞基法》第19條，請求台師大發給服務證明書，希望能進而確認僱傭關係，透過律師協助，以取得服務證明書。

不過，政大男大聲商建和在政大游泳池擔任救生員（工讀生），政大校方卻認定商同學的工作屬於學習型，可以不適用《勞基法》、勞保條例投保勞保。在商同學和律師的據以力爭下，法院已經認定商同學和政大之間存在僱傭關係，並要求政大支付積欠商同學的加班費和勞工退休金。

對此，高教工會訴求，學生擔任「研究助理」及「校內工讀生」（游泳池救生）皆非「教學助理」，即代表學生就是勞工，教育部應作出「兼任助理具從屬性」、「兼任助理是勞工」的認定，並立即全面廢除現行分流制度，讓全國大專院校學生兼任助理獲得均一的勞動保障。

教育部高教司科長曾新元表示，目前教育部已著手規畫，把教學型助理統統納保，後續也會與各所大學針對研究助理、工讀生一併檢討，是否有窒礙難行的地方。

(旺報 )

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