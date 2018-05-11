新北市府不中立？侯友宜：中央府院黨聯手為蘇貞昌助選

國民黨新北市長參選人侯友宜上午前往樹林參加座談會，聽取年輕人的意見。（陳俊雄翻攝）

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侯友宜上午前往樹林與地方里長交換市政建設意見，並針對對手一再質疑新北市府行政不中立指出，蘇貞昌陣營是集合中央府、院、黨所有力量打選戰，他壓力很大，也更會全力以赴。侯也再度呼籲蘇貞昌要說清楚對於深澳電廠的立場，加入反對的行列。

侯友宜在地方里長座談中也承諾，捷運三鶯線、萬大中和樹林線等軌道建設都要做，他會再與地方共同探討，找出捷運與台鐵最好的整合方案；另在高齡、少子化議題部份，更應該積極加強軟硬體，像公共托育、托老一定要做更多，他也強調：「這些都是我未來要拚的」。

侯友宜說，這麼多年來他只有一個想法，就是在地人要在地方有好生活，讓新北市能夠一步一腳印、務實地做好。他強調，做事不必打高空，朱市長好的政策要快速有力的執行，該決斷的事情他絕對不拖泥帶水，「我希望能夠翻轉樹林，讓新北市未來有機會。」

侯友宜表示，會把多年走基層的意見，緊緊地做為市政意見的一環，所以勤跑基層最主要是推動政見，讓基層能夠了解。

針對宜蘭代理縣長陳金德質疑日前侯友宜宜蘭行與林姿妙聯手反深澳，侯友宜則希望陳金德能跟上林姿妙、陳歐珀的腳步，一起反對深澳燃煤電廠。侯友宜也再度呼籲蘇貞昌，要說清楚對於深澳電廠的立場、要跟他一樣加入反對行列。

(中時 )

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