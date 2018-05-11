NBA》科爾：火箭不會因為奪冠渴望占優

2018年05月11日 12:18 中時電子報 黃及人

面對15日開打的西區冠軍賽，勇士總教練科爾11日表示，火箭並未因為擁有更大奪冠渴望，就會較占優勢，「我們球員擁有總冠軍戒指，這是很好的位置，奪下第1枚總冠軍戒指是最難的，因為無論球員或教練都不知道能否做到！」

「當你拿下生涯第1個總冠軍，感覺就像擁有一屋子的錢，」科爾表示，「但你馬上會想再拿1冠，因為奪冠是不可形容的感覺，我喜歡我們當前地位，我們是衛冕軍，知道我們過去3年內拿過2次冠軍，所以讓我們再拿1次吧。」

其實從今年季後賽開打，勇士變身跟例行賽完全不同球隊，除了季後賽防守績效位居聯盟第1，杜蘭特打得更強勢，柯瑞也在傷癒復出後逐漸找回身手，卓雷蒙格林在西區準決賽場均大三元，克雷湯普生季後賽三分命中率4成52。

所以就算西區冠軍賽首役在休士頓客場進行，科爾也沒太過擔心，「這感覺很不同，火箭也做好挑戰我們準備，只是我們一旦感到威脅，就會打出最好的自己，兩隊都在強調主場優勢，他們想在我們主場甲骨文球館贏球也不容易。」

火箭在例行賽與勇士的交手，取得2勝1敗的上風，杜蘭特說：「火箭當然很想在主場贏下本季對上我們的第3勝，我們也想扳回一城，這場比賽氣氛會很激烈，我相信球迷會很享受我們的對決。從客場開始打，我們更渴望贏球。」

(中時電子報)