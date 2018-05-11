母愛最偉大！水獺「金莎」當嚴母！寶寶成游泳高手

2018年05月11日 12:36 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

這週日就是母親節了！在動物界也有很多偉大的媽媽，「為母則強」為孩子做任何事！剛生下可愛寶寶的水獺「金莎」就是好例子！台北市立動物園為了減少人為干擾，讓歐亞水獺「金莎」能擁有更為自在的育幼空間，台灣動物區的保育員們只能透過監視器影像，來遠距觀察水獺寶寶們的活動及成長狀況，從最近的監測資料中，竟意外發現二隻歐亞水獺寶寶的「適水性」大不相同！

水獺寶寶上岸時較不靈活，「金莎」總是會慈愛的叨牠們一把。（台北市立動物園提供）

近日來，保育員透過監視器畫面，觀察到每當傍晚來臨時，歐亞水獺「金莎」就會輪流帶著不同隻寶寶，來熟悉戶外的生活環境及練習游泳，更意外發現2隻寶寶面對水池時，表現出截然不同的態度。一隻寶寶願意主動嘗試下水游泳，媽媽「金莎」可以很放心地在一旁輕鬆伴游。

而另一隻寶寶則寧可待在岸上或是巢箱內，能不下水游泳就絕不下水游泳，當「金莎」帶這隻不愛下水的寶寶出巢箱時，總會用盡各種方法將寶寶拖下水或是堵住牠溜上岸的路徑，好讓寶寶認真學習游泳技能。面對性格迥異的2隻寶寶，「金莎」總是不辭辛勞地天天帶牠們出門，從旁指導游泳技能，所以目前2隻寶寶都已經成為游泳高手囉！

其中一隻水獺寶寶願意主動下水游泳，讓媽媽可以很放心地在一旁輕鬆伴游。（台北市立動物園提供）

在4月24日的下午，台灣動物區的保育員趁著歐亞水獺媽媽「金莎」外出活動時，快速地為2隻寶寶進行了性別判定及測量體重，確認寶寶為一公一母，是兩隻頭好壯壯的龍鳳寶寶唷！在進行基本性別判定時，保育員發現母的個性較為溫馴，公的則在保育員伸手時即開口想咬，保定時也不時想轉頭咬人，至於到底哪隻是愛玩水、哪隻是很怕水的寶寶，只能待下次做標記後，才能進行確認了！

【Otter Baby命名票選活動】即日起展開，由台北市立動物園、金門縣政府、金門國家公園三個單位共同提出四組名字，請民眾一起來票選，分別是「金寧（公）、莎美（母）」、「莎威瑪（公）、莎琪瑪（母）」、「金寶寶（公）、金貝貝（母）」、「浯優（公）、浯綠（母）」，歡迎大家一起來關注動物園官方臉書粉絲專頁，進行留言票選唷！

傍晚時歐亞水獺「金莎」會輪流帶寶寶熟悉戶外的生活環境及練習游泳。（台北市立動物園提供）

另外，這個周末5月12日(六)早上9:00-中午12:00，有「2018 母親節『Running Mommy』闖關活動」，邀請大小朋友相約一起來認識野生動物育幼模式、實地觀察動物的習性與樣貌，分享動物園在野生動物保育繁殖的各項成果。

(中時電子報)