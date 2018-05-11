抗議空汙 台中市長參選人盧秀燕偕蔣萬安吃豬血湯清肺

台中市長參選人盧秀燕與立委蔣萬安盧秀燕以喝豬血湯潤肺暗批空汙。（盧金足攝）

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台中市長參選人盧秀燕11日與立委蔣萬安到西屯區水湳市場分送康乃馨。（盧金足攝）
立委蔣萬安（右）在菜市場拉票大受歡迎，還有民眾力拱他選台北市長。（盧金足攝）
民眾送上好彩頭和粽子，祝台中市長參選人盧秀燕（左二）選舉高中。（盧金足攝）
台中市長參選人盧秀燕11日與立委蔣萬安分送豬血湯給民眾品嘗。（盧金足攝）
台中市長參選人盧秀燕與立委蔣萬安到水湳市場，支持者擠的水泄不通。（盧金足攝）
母親節前夕，國民黨台中市長參選人盧秀燕11日與立委蔣萬安到西屯區水湳市場拉票。（盧金足攝）
台中市環保局長白智榮表示，空汙對生活的影響不分你我，市府對抗空汙的立場與市民一致，將持續推動有效的管制措施，讓台中空氣品質持續提升。（盧金足攝）

國民黨台中市長參選人盧秀燕11日與立委蔣萬安到西屯區水湳市場分送康乃馨，還到市場內知名豬血湯攤品嘗，邀請媽媽們一起吃豬血湯清肺養生，表達抗議空汙。對此，台中市府強調，空汙逐步改善中，空品持續向上提升，「期待盧委員善盡立委職責督促中央與中火」，與市府一起對抗空汙。

水湳市場上午擠滿來買菜的婆婆媽媽，盧秀燕和蔣萬安到一到市場，很多民眾爭相合照，送上好彩頭和粽子，預祝盧秀燕選舉高中，還有民眾拉著蔣萬安，要求選台北市長，表示自己是台北人，一定會投他一票，讓蔣笑著回應「我們先來讓盧秀燕當選台中市長！」

「每次來都感受國民黨的支持度一直加溫！」 蔣萬安說，盧秀燕的能力和為民眾爭取的建設和政見受選民肯定，從民眾的接觸就知道，距離選舉愈來愈近，盧秀燕的努力大家看得見。

盧秀燕說，維護市民的健康權是她最重要的責任，除了盡全力為民把關，要求台中火力發電廠降載之外，也在母親節前夕邀請大家享用這帖民間食補，為辛苦的母親們清肺解毒。

盧蔣兩人也在水湳市場內的豬血攤位分送豬血湯，表示豬血湯清肺在民間流傳已久，由於台中空汙問題嚴重，老一輩都認為吃豬血湯有清肺功效，在母親節跟媽媽們一起喝豬血湯，一碗豬血湯，卻是堪稱人體汙物的「清道夫」。

來買菜的民眾看到盧秀燕與蔣萬安親自端上豬血湯，熱情地靠上來爭相品嘗，也為盧秀燕加油打氣，盧秀燕青年軍獻上康乃馨的祝福給市場的媽媽們。

針對盧秀燕以喝豬血湯潤肺暗批空汙，市府環保局長白智榮表示，市府持續推動86項空汙防制措施，移動、固定、逸散等三大汙染源都同步管控，強力約束台中火力發電廠，刪減24％生煤用量，促成新建燃氣機組、生煤儲倉室內化等重大改善計畫，降低空氣的影響。

環保局強調，台中近三年多來PM2.5、紫爆天數兩大指標逐年下降，縣市雨水酸度排名表現最優，空汙已逐步改善中，市府會努力讓空品持續向上提升。

白智榮指出，除了持續管制台中火力發電廠，由於空汙來自移動、固定、逸散等三大汙染源，必須同步予以管制，才能改善問題，市府制定86項空汙管制措施，其中多達19項屬全國首創或領先策略，包括制定管制生煤自治條例、燃油鍋爐汰換、二行程機車汰換、協調台電降載減碳等，對症下藥。

環保局以數據會說話，表示台中市PM2.5年均濃度從2014年的每立方米27微克，下降至2017年的每立方米20.2微克。2017年與2016年PM2.5濃度比較，台中市改善率達11.4％，全國第一；紫爆天數持續採用較嚴格的標準認定，從2014年的87天，下降至2017年24天，減幅72.％。

白智榮表示，空汙對生活的影響不分你我，市府對抗空汙的立場與市民一致，將持續推動有效的管制措施，讓台中空氣品質持續提升，期待盧秀燕善盡立委職權監督中央及台電，與市府一起對抗空汙，才是市民之福。

(中時 )

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