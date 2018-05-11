抗議空汙 台中市長參選人盧秀燕偕蔣萬安吃豬血湯清肺

2018年05月11日 13:22 中時 盧金足

台中市長參選人盧秀燕11日與立委蔣萬安到西屯區水湳市場分送康乃馨。（盧金足攝）

立委蔣萬安（右）在菜市場拉票大受歡迎，還有民眾力拱他選台北市長。（盧金足攝）

民眾送上好彩頭和粽子，祝台中市長參選人盧秀燕（左二）選舉高中。（盧金足攝）

台中市長參選人盧秀燕11日與立委蔣萬安分送豬血湯給民眾品嘗。（盧金足攝）

台中市長參選人盧秀燕與立委蔣萬安到水湳市場，支持者擠的水泄不通。（盧金足攝）

母親節前夕，國民黨台中市長參選人盧秀燕11日與立委蔣萬安到西屯區水湳市場拉票。（盧金足攝）

台中市環保局長白智榮表示，空汙對生活的影響不分你我，市府對抗空汙的立場與市民一致，將持續推動有效的管制措施，讓台中空氣品質持續提升。（盧金足攝）

國民黨台中市長參選人盧秀燕11日與立委蔣萬安到西屯區水湳市場分送康乃馨，還到市場內知名豬血湯攤品嘗，邀請媽媽們一起吃豬血湯清肺養生，表達抗議空汙。對此，台中市府強調，空汙逐步改善中，空品持續向上提升，「期待盧委員善盡立委職責督促中央與中火」，與市府一起對抗空汙。

水湳市場上午擠滿來買菜的婆婆媽媽，盧秀燕和蔣萬安到一到市場，很多民眾爭相合照，送上好彩頭和粽子，預祝盧秀燕選舉高中，還有民眾拉著蔣萬安，要求選台北市長，表示自己是台北人，一定會投他一票，讓蔣笑著回應「我們先來讓盧秀燕當選台中市長！」

「每次來都感受國民黨的支持度一直加溫！」 蔣萬安說，盧秀燕的能力和為民眾爭取的建設和政見受選民肯定，從民眾的接觸就知道，距離選舉愈來愈近，盧秀燕的努力大家看得見。

盧秀燕說，維護市民的健康權是她最重要的責任，除了盡全力為民把關，要求台中火力發電廠降載之外，也在母親節前夕邀請大家享用這帖民間食補，為辛苦的母親們清肺解毒。

盧蔣兩人也在水湳市場內的豬血攤位分送豬血湯，表示豬血湯清肺在民間流傳已久，由於台中空汙問題嚴重，老一輩都認為吃豬血湯有清肺功效，在母親節跟媽媽們一起喝豬血湯，一碗豬血湯，卻是堪稱人體汙物的「清道夫」。

來買菜的民眾看到盧秀燕與蔣萬安親自端上豬血湯，熱情地靠上來爭相品嘗，也為盧秀燕加油打氣，盧秀燕青年軍獻上康乃馨的祝福給市場的媽媽們。

針對盧秀燕以喝豬血湯潤肺暗批空汙，市府環保局長白智榮表示，市府持續推動86項空汙防制措施，移動、固定、逸散等三大汙染源都同步管控，強力約束台中火力發電廠，刪減24％生煤用量，促成新建燃氣機組、生煤儲倉室內化等重大改善計畫，降低空氣的影響。

環保局強調，台中近三年多來PM2.5、紫爆天數兩大指標逐年下降，縣市雨水酸度排名表現最優，空汙已逐步改善中，市府會努力讓空品持續向上提升。

白智榮指出，除了持續管制台中火力發電廠，由於空汙來自移動、固定、逸散等三大汙染源，必須同步予以管制，才能改善問題，市府制定86項空汙管制措施，其中多達19項屬全國首創或領先策略，包括制定管制生煤自治條例、燃油鍋爐汰換、二行程機車汰換、協調台電降載減碳等，對症下藥。

環保局以數據會說話，表示台中市PM2.5年均濃度從2014年的每立方米27微克，下降至2017年的每立方米20.2微克。2017年與2016年PM2.5濃度比較，台中市改善率達11.4％，全國第一；紫爆天數持續採用較嚴格的標準認定，從2014年的87天，下降至2017年24天，減幅72.％。

白智榮表示，空汙對生活的影響不分你我，市府對抗空汙的立場與市民一致，將持續推動有效的管制措施，讓台中空氣品質持續提升，期待盧秀燕善盡立委職權監督中央及台電，與市府一起對抗空汙，才是市民之福。

(中時 )