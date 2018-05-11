防口腔癌！想包公家工程 雇主得替員工做口腔檢查

2018年05月11日 13:09 中時 倪浩倫

許多行業因為職場文化，而有嚼檳榔的習慣，統計發現，營造、運輸、漁業，連續10年蟬聯「嚼檳率」、「口腔癌比率」前3名，令人憂心。衛福部表示，現已從公家的工程著手，要申請公共工程者，顧主得簽署「協助員工口腔健檢」同意書，並在申請使用執照時附上健檢單，現已在宜蘭、台中上路，未來盼推廣到更多縣市。

我國一年有近7000人罹患口腔癌，「嚼檳榔」為最主要的危險因子，衛福部國健署癌症防治組組長吳建遠說，嚼檳榔不只會增加罹患口腔癌風險，得罹癌之前，就會出現口腔黏膜硬化、下纖維化等症狀，導致嘴巴張不開，嚴重影響生活。

吳建遠說，10年前，勞工安全衛生處（現職業安全衛生署）曾做過調查，發現營造、運輸、漁業等3職業，嚼檳率和罹患口腔癌比率，均高居全職業的前3名，令人難過的是，日前國健署做的調查，「結果仍一模一樣」。

為改善營造業的嚼檳率，以及降低營造員工的口腔癌罹患率，吳建遠說，政府已從公共工程著手，要求要包公共工程的雇主，在公安訓練課程時，加強宣導菸酒檳榔對身體的危害，此外，簽約時，還得事先簽署「協助員工口腔健檢」的同意書，並在申請使用執照時附上健檢單，否則將無法取得使用執照，目前已在宜蘭、台中正式上路，未來盼推廣到更多縣市。

吳建遠進一步強調，不能忽視檳榔確實有提神、發熱禦寒的效果，才會有那麼多運輸司機、寒冷中捕魚的漁民在吃，但政府會持續進行改善，包括在各行業的教育訓練時，積極宣導檳榔對身體的危害，或是利用改善工時，讓員工不再那麼疲累。

(中時 )