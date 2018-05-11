防堵黃牛退票！演唱會演出前2日不予退票

2018年05月11日 13:12 中時 洪安怡

為了防堵不肖人士大量搶購熱門活動票券，事後又大量退票等問題，消保處請文化部修正「藝文表演票券定型化契約應記載事項」，擬出4種退換票機制，其中最嚴厲的退票機制是，若消費者於表演前第2日內辦理退換票，業者可拒絕辦理。

歌手江蕙封麥演唱會、樂團五月天跨年演唱會、歌手張學友世界巡迴演唱會等熱門節目，經常出現開賣就秒殺，一票難求的搶票風潮，買不到票的民眾，多半只能轉由二手票券交易平台高價購票，助長「黃牛」問題，主辦方更可能因「黃牛」大量退票而蒙受營業損失。

消保處簡任秘書陳星宏指出，「黃牛」大量搶、退票的不當行為，目前警政機關雖可依《社會秩序維護法》第64條規定查處，但處罰效果多半有限，因此修正「藝文表演票券定型化契約應記載事項」，明定對於非供自用，購買票券而轉售圖利者，當業者有明確事證，可拒絕其辦理退、換票。

倘若是一般民眾退換票，除了現行規定演出日10日前退換票，手續費10％外，此次新增訂3種退換票方式；購票後3天內退換票，手續費5％；演出前20天退票，手續費10％；級距退換票，演出前31天手續費10％，演出前10~30天，手續費30％，演出前3~10天，手續費50％，演出前2天則不予退換票。

(中時 )