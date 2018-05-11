Formosa樂活圈路跑 27日登場

Formosa樂活圈將於27日在桃園舉辦首發路跑活動，屆時將有超過2500位以上跑者及社區里民共襄盛舉。（甘嘉雯攝）

友善列印
中時
Formosa樂活圈將於27日在桃園舉辦首發路跑活動，屆時將有超過2500位以上跑者及社區里民共襄盛舉。（甘嘉雯攝）
Formosa樂活圈將於27日在桃園舉辦首發路跑活動，屆時將有超過2500位以上跑者及社區里民共襄盛舉。（甘嘉雯攝）
跑者可獲得紀念T-Shirt、運動毛巾、冰霸杯、完賽獎牌、證書及驚喜福袋等。（甘嘉雯攝）

Formosa樂活圈將於27日在桃園舉辦首發路跑活動，屆時將有超過2500位以上跑者及社區里民共襄盛舉，參與單位包括台塑、南亞、台化、台塑石化、台塑生醫、i醫健康管理中心、長庚養生文化村及台塑企業文物館等，台塑總管理處協理蔡建府說，希望可以串連生活圈。

蔡建府表示，為提升活動豐富性，也邀請桃園龜山地區的桃園酒廠、福容大飯店、Global Mall、A8商圈，以及蘆竹的大古山休閒農業區、地方商家、小農等，一起參與這次的活動，而台塑企業管理中心常務委員王瑞瑜、桃園市長鄭文燦屆時也都會共襄盛舉。

總經理室資產開發組長劉耀文說，「Formosa樂活盃桃園健康路跑」分為3公里及12公里組，贈品包括紀念T-Shirt、運動毛巾、冰霸杯、完賽獎牌、證書及驚喜福袋等，此外，幸運兒還有機會抽中福容大飯店機場捷運A8館免費住宿券。

台塑表示，這次參加9成跑者都是桃園龜山的路團，屆時也歡迎民眾幫選手加油。

(中時 )

防堵黃牛退票！演唱會演出前2日… 哪個城市交通最爛？ 票選冠軍出…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。