Formosa樂活圈路跑 27日登場

2018年05月11日 13:26 中時 甘嘉雯

Formosa樂活圈將於27日在桃園舉辦首發路跑活動，屆時將有超過2500位以上跑者及社區里民共襄盛舉。（甘嘉雯攝）

Formosa樂活圈將於27日在桃園舉辦首發路跑活動，屆時將有超過2500位以上跑者及社區里民共襄盛舉。（甘嘉雯攝）

跑者可獲得紀念T-Shirt、運動毛巾、冰霸杯、完賽獎牌、證書及驚喜福袋等。（甘嘉雯攝）

Formosa樂活圈將於27日在桃園舉辦首發路跑活動，屆時將有超過2500位以上跑者及社區里民共襄盛舉，參與單位包括台塑、南亞、台化、台塑石化、台塑生醫、i醫健康管理中心、長庚養生文化村及台塑企業文物館等，台塑總管理處協理蔡建府說，希望可以串連生活圈。

蔡建府表示，為提升活動豐富性，也邀請桃園龜山地區的桃園酒廠、福容大飯店、Global Mall、A8商圈，以及蘆竹的大古山休閒農業區、地方商家、小農等，一起參與這次的活動，而台塑企業管理中心常務委員王瑞瑜、桃園市長鄭文燦屆時也都會共襄盛舉。

總經理室資產開發組長劉耀文說，「Formosa樂活盃桃園健康路跑」分為3公里及12公里組，贈品包括紀念T-Shirt、運動毛巾、冰霸杯、完賽獎牌、證書及驚喜福袋等，此外，幸運兒還有機會抽中福容大飯店機場捷運A8館免費住宿券。

台塑表示，這次參加9成跑者都是桃園龜山的路團，屆時也歡迎民眾幫選手加油。

(中時 )