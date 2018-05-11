再上節目為兒放話 柯媽強調「若連任成功 不選總統」

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中時

台北市長柯文哲媽媽何瑞英昨天晚上接受政論節目訪問，被問到與民進黨是否要繼續與柯P合作的相關問題，她說，「如果你要提名，以後我們互不相欠」；被問到若柯未能成功連任是否可能選總統？她也承認，可能也是有啊。即使柯文哲今早受訪時說，會請媽媽少上節目受訪，但柯媽中午仍上廣播，又強調一次， 如果柯連任成功，絕對會繼續做，「如果民進黨不提名，（我們）一輩子都欠你，如果提名，就不欠你，我們是有天良的人。」而若真的選不上，（選總統）就再打算。

約50分鐘的廣播節目中，柯媽超過一半時間都與主持人「話從前」，包括節目開始就因談到公公過世等，兩度落淚；接著她也替兒子宣傳政績，柯媽說，柯文哲很認真、責任感很重，1天工作10幾小時，做市長3年多就是希望把過去不對的地方歸正、做正確，也絕對沒貪污，這很不簡單，還抱怨許多電視台、民代、名嘴天天罵柯文哲。

接著，柯媽透露，先前柯文哲一直被批首長出走潮，其實她自己也有慰留過前市府秘書長蘇麗瓊，但「人家要去中央、更上層樓，就無法度」；前觀傳局長簡余晏離開，她也很捨不得。

針對最近大家關心的綠營與柯文哲合作議題，柯媽重申，他若這次有選上絕對繼續做，不能半途而廢；至於提不提名，她希望民進黨內不要讓蔡總統為難，其實提名也沒關係，只要讓蔡總統好做人、不要為難就好，只不過，「若不提名，（我們）一生都欠你，提名就不欠你，我們是有天良的人。」

主持人追問，若民進黨自提候選人，柯文哲仍當選，將成「全台最大尾」？柯媽否認，柯文哲是有天良的人，哪可能做最大尾？那若選不上，有可能選總統？柯媽說，那就再打算啊！

最後柯媽也說，引起紛爭的「兩岸一家親」論述，是去年雙城論壇前，她很緊張不知道柯P該不該去上海、去了又要說什麼？一開始請蔡壁如私下問中央的人，結果都沒回應，所以她就跟柯說，到那邊去「要講和平的話、不要讓人家生氣」，所以才說兩岸一家親；這次柯P節目中說歹勢，則是因去年到現在被罵也1年了，「沒降溫的話社會會亂掉」，所以道歉，希望感到不舒服的人不要生氣。

節目後柯媽受訪時更進一步說，為兩岸一家親造成不愉快道歉，是為社會降溫，不然大家一直罵到現在不夠嗎？大家說柯文哲是紅的，他是嗎？他不是，我們是228受害者，哪有可能是紅的，這是不可能的事情。

(中時 )

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