明台大校務會議登場 學生會再提重啟校長遴選

2018年05月11日 13:37 旺報 簡立欣

台大12日舉行第二次臨時校務會議，學生會不滿只討論「大學自主」一項，並無臨時動議程序。不過有校務會議代表指出，按以往慣例，臨時校務會議本來就不排臨時動議；且針對學生會有意往「重啟遴選」的方向操作，有校務會議代表反問：「學生會代表誰？全部台大學生嗎？你們通過學代會的表決了嗎？」

台大遴選委員會1月5日選出管中閔為校長當選人，但教育部4月27日宣布退回遴委會的決定，要求台大及遴委會「要重新在符合其自訂之校長遴選相關規範中，應就被推薦人所提供之相關資料文件進行所有的檢視，並在進行完整的推薦及遴選程序作業後，再依程序報部」；5月4日又發出第12道公文給台大，要求「因校長遴選委員會之組成及遴選程序難認與正當行政程序原則相符，應迅即重啟遴選程序」。

台大代理校長郭大維4月30日召開臨時行政會議，決定於5月12日召開臨時校務會議，並提出提案，建議「大學校長之產生應屬大學自治的範圍，建請教育部依大學法規定，處理大學校長遴選結果等大學自治事項」、「積極推動校務發展，全校齊心邁向世界頂尖」、「儘速撫平校內對立與不安，讓教學研究回歸正軌」及「組成專案小組，研議校務會議對外聲明，展現本校高度與責任」。

一位校務會議代表表示，據了解，12日的臨時校務會議，定位就是「各抒己見」，讓各方意見可以交流。

但因提案僅有「大學自主」一項，並無臨時動議的程序，引發學生會不滿，認為無法討論此次校長遴選爭議最核心的兼職制度、利益迴避、赴中兼課、學術標準等問題。學生會提案包括「增加校務會議學生代表、校務會議應做出具體結論、意見表達區應常態設立等主張」目前也跨過提案門檻。學生會呼籲，校方在明天的臨時校務會議不應只侷限於討論「邁向國際頂尖」等空談，而應該正視現有的體制改革，否則台大仍會因制度漏洞而無法順利推動校務，未來也仍可能出現爭議。

針對學生會有意往「重啟遴選」的方向操作，並推動連署，有校務會議代表反問：「學生會代表誰？全部台大學生嗎？你們通過學代會的同意了嗎？」包括台大學生會臉書網頁也有很多網友表示不願被代表的心聲，「大學自治不表示學生治校，更不表示學生代表治校」。

(旺報 )