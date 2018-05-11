首件危老房屋重建動土 小英南下祝賀

2018年05月11日 14:05 中時 林宏聰

全國首件危老房屋重建案「森森富祥」大樓11日動土，總統蔡英文親自出席典禮祝賀。（林宏聰攝）

「都市危險及老舊建築物加速重建條例」去年5月頒布後，高市府展現高效率，僅20天即核准全國首件危老重建案，11日動土典禮，總統蔡英文親自出席祝賀，強調居住安全是她選前的承諾，首棟危老屋重建，更是都市更新重要里程碑。

高市苓雅區自強三路187巷內一排透天厝，2014年因隔壁蓋大樓造成損害下陷，住戶與建商賠償談不攏，適逢危老條例頒佈，地主與恆宇建設共同提案，設計推出「森森富祥」大樓，高市府火速核准，今年3月取得建照、5月11日動土，成為全國首件開工的危老重建案。

蔡英文親自出席動土典禮，強調讓民眾住得安心是政府使命，也是她選前承諾，這2年政府興辦近5萬戶社會住宅，也加速更新都市舊建築，呼籲有需求的民眾善用危老條例踴躍申請，享受容積獎勵、簡明程序、賦稅優惠及金融協助。

開發單位恆宇建設董事長孫培鈞指出，以前都更要走過重重審議，起碼5至10年才能完成，現在有危老條例，高市府花20天就審出來，給予20％容積獎勵，未來老建築均有機會變身綠建築、耐震建築、智慧建築，都更勢必成為台灣房地產新趨勢。

「這個案子不大，但承載台灣對都市更新的期望！」孫培鈞說，此案原核定範圍6筆土地共108坪，總開發量1012坪，取得重建後隔壁地主受到政策激勵，再成功併入2筆土地，未來能提升到40戶，樓地板面積增35％，讓更多年輕人住回都市精華地段。

內政部次長花敬群表示，全台9縣市共申請23件危老重建案、11件已核定，政府程序簡便之外，也提供容積獎勵、12年房屋稅減半徵收，例如這案因危老條例，又能多蓋2層樓，降低地主成本負擔。

高市副市長史哲指出，過去1、20年市府著重城市美學，對危老建物改建有更深體會，高雄超過30年以上房屋約17.5萬棟，佔所有建築45％，若能藉由危老條例提供的優惠逐步改造，公部門介入加上市場發酵雙管齊下，整個城市風貌將有很大變革。

住戶代表史正祥說，當年房屋因施工鄰損塌陷後，建商原本只願賠每戶180萬7000元，根本不符重建成本，幸好有危老條例，減低住戶負擔，雖然之後會從透天厝變成大樓，但大樓是都市精華區未來建築趨勢，住戶不花錢就能重建家園，已經相當滿意。

(中時 )