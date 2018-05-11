金害！早上起床4個壞習慣恐傷身 你中了幾個

早上起床4個壞習慣恐傷身。（圖／康健雜誌提供）

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中時電子報
/綜合報導

早上起床4個壞習慣恐傷身！每日健康網站指出，一日之計在於晨，但有四件事不該在早上時做，包括賴床過久、睡醒後立刻劇烈運動、睡醒後立刻起身小便及不吃早餐等，其中賴床過久，錯過早餐、午餐時間，恐打亂腸胃規律活動，久而久之會導致腸胃疾病，至於睡醒後劇烈運動，則恐引發中血管疾病，損害健康。

每日健康網站是引用《新浪網》的報導表示，賴床是很多人都有的習慣，但有人嚴重賴床，一賴床就睡到中午甚至下午，睡眠時間遠遠超過人體所需，也錯過早餐、午餐時間，長期之下，打亂腸胃活動的規律，久而久之恐導致腸胃疾病，建議每次賴床也最好不要超過10分鐘。

睡醒後立即從事劇烈運動，則易導致交感神經過度興奮，同時還會打亂自主神經的節律，讓人一早就緊張、焦慮。另外，中老年人早晨劇烈運動也易引發中風、心肌梗塞，為了防患未然，運動前最好先做伸展熱身操並先吃一些食物墊胃。

睡眠時，人體各項生理機能都處於運作緩慢的狀態，如果醒後立刻下床排尿，會導致副交感神經過度興奮，除了出現低血壓、心跳變慢外，還會導致大腦供血不足，引發「排尿性暈厥」，在寒冷的冬季更需特別小心。

最後是不吃早餐，經過一整晚睡眠又空腹開始新的一天，是非常傷腦、傷腸胃的習慣，健康營養的早餐不僅能帶來一整天的活力並提升腦力，也能避免胃酸及胃內的各種消化酶去損害胃黏膜，預防胃潰瘍或十二指腸潰瘍等消化系統疾病上身。

(中時電子報)

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