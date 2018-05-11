被傳再婚 金友莊半夜吐心聲「我會很感謝那個他」

被傳再婚，金友莊否認。（圖／中時資料照片）

友善列印
中時電子報
金友莊深夜發文。（圖／取自金友莊臉書）

已故藝人「青蛙王子」高凌風前妻金友莊昨(10日)傳出離婚7年後低調再婚，對象是某郝姓華航機長。對此，金友莊向媒體否認後，今凌晨在臉書有感而發說：「如果是真的，我會很感謝感恩那個他，願意照顧一個快50的單親媽」。

遭爆再婚華航機長 金友莊怒「有人要弄我」揭真相

49歲金友莊和高凌風2011年離婚，而女方一度傳出與「眼鏡張」張志堅交往，卻在2016年宣告「緣分已盡」。昨金友莊被爆去年底祕密嫁給機長，她鄭重否認，深夜則在臉書二度回應此事，說如果是真的，她會很感謝有個他能照顧她，「如果是假的，倒是提醒了我不要忘記追求幸福。」

母親節將至，金友莊表示：「女人生來天生不易，大半輩子為家庭付出，在母親節即將到來前，我要跟所有偉大的母親們致上最深的敬意跟祝福，當然，包括我自己」，網友也回應送暖說：「幸福是要靠自己追尋的啊!」、「希望那個男人是多金又溫柔，疼愛妳」。

金友莊臉書全文：

有爆料者跟媒體記者說我已密婚，如果是真的，我會很感謝感恩那個他，願意照顧一個快50的單親媽，如果是假的，倒是提醒了我不要忘記追求幸福。

女人生來天生不易，大半輩子為家庭付出，在母親節即將到來前，我要跟所有偉大的母親們致上最深的敬意跟祝福，當然，包括我自己

(中時電子報)

王菲IG曝光 狂曬與謝霆鋒甜蜜私… 阿妹狠推破億活動！「年後唯一工…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。