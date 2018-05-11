被傳再婚 金友莊半夜吐心聲「我會很感謝那個他」

2018年05月11日 13:44 中時電子報 蔡曉婷

金友莊深夜發文。（圖／取自金友莊臉書）

已故藝人「青蛙王子」高凌風前妻金友莊昨(10日)傳出離婚7年後低調再婚，對象是某郝姓華航機長。對此，金友莊向媒體否認後，今凌晨在臉書有感而發說：「如果是真的，我會很感謝感恩那個他，願意照顧一個快50的單親媽」。

49歲金友莊和高凌風2011年離婚，而女方一度傳出與「眼鏡張」張志堅交往，卻在2016年宣告「緣分已盡」。昨金友莊被爆去年底祕密嫁給機長，她鄭重否認，深夜則在臉書二度回應此事，說如果是真的，她會很感謝有個他能照顧她，「如果是假的，倒是提醒了我不要忘記追求幸福。」

母親節將至，金友莊表示：「女人生來天生不易，大半輩子為家庭付出，在母親節即將到來前，我要跟所有偉大的母親們致上最深的敬意跟祝福，當然，包括我自己」，網友也回應送暖說：「幸福是要靠自己追尋的啊!」、「希望那個男人是多金又溫柔，疼愛妳」。

金友莊臉書全文：

有爆料者跟媒體記者說我已密婚，如果是真的，我會很感謝感恩那個他，願意照顧一個快50的單親媽，如果是假的，倒是提醒了我不要忘記追求幸福。

女人生來天生不易，大半輩子為家庭付出，在母親節即將到來前，我要跟所有偉大的母親們致上最深的敬意跟祝福，當然，包括我自己

(中時電子報)