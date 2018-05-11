民進黨台北市長徵詢 王威中：基層也有人，無論如何都要投柯Ｐ

2018年05月11日 13:56 中時 曾薏蘋

民進黨選對會今繼續徵詢黨籍市議員及市議員候選人，表達台北市長人選的看法；台北市議員王威中會後受訪表示，大致上正反意見都有，主張自提的比較多，也有人反映基層聲音，即便是主張自提的人也承認，基層也有很多人無論如何都要投柯文哲，這樣聲音也很多，希望黨中央可以參考。

不論傾向自提還是禮讓，多數議員皆表示，幾乎所有人都不忘記補充這一句，就是不管下週三黨中央做什麼決定，一定會全力支持，就算贊成自提，黨中央作決定就會去輔選。

民進黨台北市長人選提名策略，今天進入最後一波黨內徵詢，歷經約兩小時，黨中央讓大家徹所欲言，並作紀錄。

王威中受訪表示，好幾個議員主張要自提候選人，很多人包括黨籍里長，「很多人說，議員可以投你，就算你提人，我還是要投柯文哲」，他們希望這個聲音可以到黨中央參考，就是讓選對會評估勝算。

被問到，目前檯面上的人都不是很強？王威中說，剛剛座談會裡面，希望閣揆賴清德出征的還是有好幾個，認為要用各種方式多徵詢各種人選，不侷限在立委姚文智及前副總統呂秀蓮，希望黨中央直接徵召強棒，多放幾個人來民調，剛剛在會裡面被點名的就是菊姐和賴院長，但大家也知道這兩位沒意願。選對會委員們也沒回應，就聽大家講，反映這樣心聲後，選對會再去討論。

傾向禮讓的民進黨北市議員高嘉瑜，今天一度不願受訪，但她還是強調，「我是支持民進黨不是支持柯文哲，如果禮讓柯文哲如果對民進黨好，我就會支持。」黨中央要全盤考量，不只要看台北市，還要看全台灣選情，是否禮讓柯文哲對深綠、年輕選票各會流失多少，應該平心靜氣想想，沒有非禮讓不可。

被問到是否孤掌難鳴？高嘉瑜說，很多人跟她一樣理性，也覺得以民進黨好為方向，只是現在這個聲音比較小聲。

市議員許淑華則說，現在情勢來看，合作方式時間點過了，基層反彈情緒，沒有因為柯文哲昨天兩岸論述而有改變，自提人選的呼聲比較高一點。

至於柯文哲母親表示，民進黨提名，以後大家互不相欠；許淑華認為，話不要講這麼重啦，政治本來就是合作關係，能合作大家就好好合作，不能合作大家不要互相有所留戀，現在情事看起來，很為難黨中央和選對會，議員就是自己努力。

被問到民進黨目前有意參選的人選，會不會覺得應該還要提更強的人？許強調，不要小看姚文智的能量，因為現在還沒有確定要自提人，能量聲量還沒出來，一旦要自提人，會有自提人的選戰打法。

市議員何志偉說，柯文哲就像目前時下最流行的「髒髒包」，民進黨政治人物只要吃完都要自己擦擦鼻子，自己靠自己。「民進黨一定要自提人選，姚文智努力這麼久，如果球棚練球這麼久，又沒辦法被提名，那過去的努力和價值又算什麼？」

(中時 )