美報告：陸發展五種高端武器系統 美只有10年可應對

2018年05月11日 14:20 中時 王嘉源

美國之音中文網11日報導，一份新發布的研究報告說，由於部分大陸先進武器系統的成熟度，估計美國最多只有10年的機會之窗來發展新的能力和概念，以應對大陸的先進武器計畫。

美國國會下屬的「美中經濟與安全審查委員會」（U.S.-China Economic and Security Review Commission，簡稱USCC），10日發布了委托英國調研機構IHS Markit對大陸先進武器系統發展的研究報告。這份250頁的報告詳細介紹了大陸正在發展的五種高端武器系統，包括太空能力、無人系統、可操作重返大氣層載具、定向能武器、磁軌炮（electromagnetic railguns）及超高速武器（Hyper-velocity weapons）。

報告認為，在這五種武器系統中，被列為第一優先的是太空制空計畫，大陸太空制空能力的發展深度與廣度，可能在未來10年降低美國太空作戰能力，或減低、阻絕美國運用軍事能力所需的重要管道。

報告指出，短期內大陸的主要目標是要經由這5種高端武器系統的發展，強化其反介入／區域拒止（A2/AD）能力，並建立武力投送的能力，長期而言，自主無人系統（autonomous unmanned systems）及人工智慧將會是大陸主要的武器發展目標。

報告提到，盡管美國仍然維持整體優勢，不過大陸工業界針對美國及其盟友的弱點所建立的發展及改良能力，如果沒有得到足夠反應，將對美國軍事優勢產生可信的威脅。

報告說，大陸發展高端武器系統的背景，源自複雜的地緣政治、軍事、技術獲取及發展的極度競爭，在地緣政治上，大陸認為美國正在與其印太盟友和夥伴聯手圍堵它。這些盟友和夥伴包括日本、韓國、台灣、菲律賓、澳大利亞、印度，以及未來可能含越南在內的東南亞國家。

報告指出，雖然美國仍然是世界唯一超級強權，但在美國國力和影響力逐漸式微的情況下，世界力量重心正在變化，大陸在這個新形勢中已成為關鍵一員，未來10年內大陸先進武器系統的發展，將對美國自二戰以來在西太平洋未曾被挑戰的戰略環境，以及美國印太地區盟友夥伴的安全帶來挑戰，因此美國必須與這些盟友夥伴合作，共同研擬應對這個挑戰的計畫。

(中時 )