長柄掃具丟棄真方便 資源回收車免費清

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掃把壞了，專用垃圾袋裝不下怎麼辦？台北市環保局表示，自6月1日起，各種不同材質的長柄掃具，不管是拖把、掃把還是類似的旗桿、曬衣桿等細長物品都可以免拆解、免用專用塑膠袋，直接交給收運線上資源回收車免費清運，不必再打電話與清潔隊約定時間，省時又方便。

目前民眾丟棄掃把、拖把及旗桿等細長物品時須自行拆解裝入專用垃圾袋，或比照大型廢棄物與清潔隊約定時間清運，不能在丟垃圾的時候一併處理，很不方便。

資源循環管理科長崔浩志指出，未來統一交由收運線上資源回收車清運後，不但可比照大型廢棄物免費清運，還省下了另外約定時間清運的功夫。

她說，除了便民外，落實資源回收再利用，收運後非金屬材質的木桿、竹桿或塑膠桿等，會循廢棄物去化管道處理。金屬柄的掃把、拖把等掃具，將切除無法回收的頭再回收利用。

環保局表示，為去化金屬柄掃具須拆解回收的複合材質物品，自2016年8月15日起推出「難分難解，我幫您處理」擴大回收措施，研發回收方法，以專業人力及機具代替民眾進行拆解回收，獲得廣大的迴響。

據統計至今年4月止，共回收廢安全帽4萬8796頂、廢行李箱7萬9078只、廢獎盃（座）798座及廢雨傘23萬2002把，除了解決民眾的困難外，更達到了減少廢棄物焚化和資源回收利用的目標。

環保局長劉銘龍表示，民眾的小事就是政府的大事，廢棄物的清運和回收雖然只是民眾日常生活的小問題，環保局會持續改善服務流程、精進服務品質，提供更好的環保便民服務。

(中時 )

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